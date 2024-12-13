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Происшествия 13 декабря 2024 16:49

Хозяин собаки выплатит компенсацию за нападение животного на пенсионера в РТ

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Азнакаевская прокуратура добивается взыскания компенсации с хозяина собаки, которая напала на 77-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В октябре на пенсионера напала собака его знакомого. Пострадавший получил телесные повреждения, включая перелом руки со смещением, после чего был доставлен в больницу.

Учитывая возраст и состояние здоровья пострадавшего, который самостоятельно не может подать иск, городской прокурор подал заявление в суд о взыскании компенсации за причиненный моральный вред с владельца собаки. Иск находится на рассмотрении.

#нападение собаки #Прокуратура
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