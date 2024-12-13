Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хозяин собаки выплатит компенсацию за нападение животного на пенсионера в РТ
Азнакаевская прокуратура добивается взыскания компенсации с хозяина собаки, которая напала на 77-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В октябре на пенсионера напала собака его знакомого. Пострадавший получил телесные повреждения, включая перелом руки со смещением, после чего был доставлен в больницу.
Учитывая возраст и состояние здоровья пострадавшего, который самостоятельно не может подать иск, городской прокурор подал заявление в суд о взыскании компенсации за причиненный моральный вред с владельца собаки. Иск находится на рассмотрении.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников