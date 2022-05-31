Хозяин дома спасся из ночного пожара в татарстанском селе, услышав звук извещателя
Пожар в небольшом бревенчатом доме на улице Нагорная в селе Урмышла Лениногорского района произошел сегодня ночью.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к моменту приезда первых пожарных расчетов огонь полностью охватил здание.
Огнеборцев встретили очевидцы. Они рассказали, что 52-летний хозяин дома услышал ночью звук пожарного извещателя и успел выйти на улицу. Сейчас он у соседей.
Пострадавшего мужчину с тяжелыми тожогами 90% тела доставили в больницу. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты.
Площадь пожара составила 50 кв. метров.