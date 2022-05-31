Хозяин дома спасся из ночного пожара в татарстанском селе, услышав звук извещателя

Пожар в небольшом бревенчатом доме на улице Нагорная в селе Урмышла Лениногорского района произошел сегодня ночью.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, к моменту приезда первых пожарных расчетов огонь полностью охватил здание.

Огнеборцев встретили очевидцы. Они рассказали, что 52-летний хозяин дома услышал ночью звук пожарного извещателя и успел выйти на улицу. Сейчас он у соседей.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пострадавшего мужчину с тяжелыми тожогами 90% тела доставили в больницу. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

Площадь пожара составила 50 кв. метров.

