Хозяйка легковушки в Казани вызвала пожарных, увидев, что горит ее авто

Сообщение о том, что возле дома № 4 по улице Сабан в Казани горит автомобиль, поступило накануне в 22.04 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте пожарных ПСЧ №4 встретила хозяйка легковушки Opel. К тому моменту из-под капота иномарки шел дым. Женщина сказала, что внутри авто никого нет.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке машины. Им удалось быстро сбить огонь. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Никто не пострадал.

Предварительно установлено, что причиной произошедшего стала неисправность в системе авто.

