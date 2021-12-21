news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
21 декабря 2021  08:35
Полина Шевчук

Хозяйка легковушки в Казани вызвала пожарных, увидев, что горит ее авто

news_top_970_100
Хозяйка легковушки в Казани вызвала пожарных, увидев, что горит ее авто

Сообщение о том, что возле дома № 4 по улице Сабан в Казани горит автомобиль, поступило накануне в 22.04 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте пожарных ПСЧ №4 встретила хозяйка легковушки Opel. К тому моменту из-под капота иномарки шел дым. Женщина сказала, что внутри авто никого нет. 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке машины. Им удалось быстро сбить огонь. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Никто не пострадал.

Предварительно установлено, что причиной произошедшего стала неисправность в системе авто.
 

 

 

#сгорел автомобиль #МЧС РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное