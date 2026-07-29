Хозяевам собак рассказали, где можно гулять с питомцами без поводка

Владельцам собак в Московской области напомнили о правилах выгула домашних животных. В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что соблюдение требований помогает избежать конфликтов и обеспечить безопасность окружающих, передает «Радио 1».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин отметил, что содержание питомца предполагает ответственность со стороны владельца, особенно в общественных местах. По его словам, внимательное отношение к животному и соблюдение установленных правил позволяют сохранить здоровье питомца и снизить риски для людей вокруг.

Согласно действующим требованиям, при выходе из квартиры или частного дома собаку необходимо выводить на поводке. Это правило распространяется на всех животных независимо от породы, возраста и размера.

Для собак выше 25 сантиметров в холке в общественных местах обязательно использование намордника. Также владельцы должны самостоятельно убирать за питомцами продукты их жизнедеятельности.

Свободный выгул разрешен только на специально оборудованных и огороженных площадках для прогулок и дрессировки либо на территории частного домовладения, если исключен выход животного за его пределы.

В ведомстве напомнили, что запрещено выгуливать собак на территориях образовательных и дошкольных учреждений, детских и спортивных площадках. Кроме того, нельзя оставлять питомцев без присмотра в общественных местах.

О нарушениях правил выгула жители могут сообщить в полицию. К обращению необходимо приложить фото- или видеоматериалы, подтверждающие нарушение, с указанием даты, времени и места съемки.