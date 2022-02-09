Хохорин: Татарстан занимает лидирующие позиции в России по борьбе с оборотом наркотиков

Приоритетными направлениями полиции в 2021 году были борьба с групповой и организованной наркопреступностью. Об этом на итоговой коллегии сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

Увеличилось число расследованных наркопреступлений, связанных со сбытом и продажей, а также выросло число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за наркотики.

По словам главы МВД по РТ, Татарстан занимает лидирующие позиции среди регионов России по пресечению административных преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Было заблокировано 1314 сайтов, содержащих информацию о незаконном обороте наркотиков.

Полиция Татарстана расследовала более трехсот групповых наркопреступлений, треть из которых совершали в организованных формах. В суд направлены уголовные дела по трем преступлениям, связанных с легализацией наркодоходов на сумму более 37 миллионов рублей.

Совместно с ФСБ перекрыли 49 каналов поставки наркотиков. Кроме того, было ликвидировано 7 подпольных нарколабораторий на территории республики и других регионов.