Хохорин попросил Минниханова включить видеонаблюдение в программу благоустройства дворов

Вопрос развития и внедрения современных и инновационных технологий для обеспечения безопасности, в том числе о перспективах программы «Безопасный город», поднял на итоговой коллегии МВД по РТ глава ведомства Артем Хохорин.

Министр внутренних дел республики обратился к Президенту Татарстана с просьбой включить видеонаблюдение в программу благоустройства дворов. Кроме того, министр предложил создать в крупных городах республики сеть связанных в единую систему камер видеонаблюдения, которые в дальнейшем будут использованы в программе распознавания лиц.