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Ру Тат
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Происшествия
9 февраля 2022  16:24
Полина Шевчук

Хохорин попросил Минниханова включить видеонаблюдение в программу благоустройства дворов

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Вопрос развития и внедрения современных и инновационных технологий для обеспечения безопасности, в том числе о перспективах программы «Безопасный город», поднял на итоговой коллегии МВД по РТ глава ведомства Артем Хохорин.

Министр внутренних дел республики обратился к Президенту Татарстана с просьбой включить видеонаблюдение в программу благоустройства дворов. Кроме того, министр предложил создать в крупных городах республики сеть связанных в единую систему камер видеонаблюдения, которые в дальнейшем будут использованы в программе распознавания лиц.

 

#безопасный город #хохорин артем #МВД по РТ
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