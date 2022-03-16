Хохорин: «Люди продолжали нести деньги в Finiko даже после возбуждения дела»

Артем Хохорин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Finiko, как и другие финансовые пирамиды, – это проблема не только Татарстана, но и всей страны. Об этом на заседании в Госсовете РТ заявил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.

«Год назад за этой трибуной я сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Finiko, но это никого не остановило. Люди так и продолжали нести туда свои деньги. Пострадало огромное количество людей не только в Татарстане и России, но и в США и Китае. Дело очень объемное», – сказал Хохорин.

Глава ведомства отметил, что всего под следствие попали девять финансовых пирамид, в отношении них было возбуждено семь уголовных дел, некоторые из них уже дошли до суда.