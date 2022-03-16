Хохорин: «Цель фотофиксации нарушений ПДД – безопасность на дорогах, а не заработок»

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Фотофиксация и цифровизация на дорогах Татарстана должны помочь снизить число аварий и гибель в них людей. Об этом на заседании в Госсовете РТ сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

«Цель цифровизации на дорогах республики – не заработок денег. Это направлено, прежде всего, на повышение безопасности людей на дорогах. Вы сами прекрасно понимаете, что некоторые слои населения никак не реагируют, пока не бьёт по их карману. Поэтому здесь вопрос денег связан с безопасностью и никуда от этого не денешься», – высказался глава ведомства.

Хохорин напомнил о прошлогодних послаблениях, когда в России отменили применение камер средней скорости, что привело к увеличению аварийности на некоторых трассах в республике.

«Взять, например, трассу М7. Над ее обустройством работали много лет, вы прекрасно знаете, как сейчас стало спокойно ехать с Набережных Челнов до Казани. Параллельно здесь вводился эксперимент по применению средней скорости. Аварийность на этой дороге упала в 10 раз. Как только убрали камеры средней скорости, аварийность опять увеличилась», – отметил Хохорин.

Глава ведомства добавил – несмотря ни на что, работа по цифровизации в Татарстане будет продолжаться. В местах концентрации ДТП будут устанавливаться специальные датчики.