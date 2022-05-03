«Хотят ввести новые предметы за счет татарского»: татары Омской области встревожены

В Омской области жители татарских деревень встревожены сообщениями об выведении татарского языка из школьной программы. Как обновленный ФГОС повлияет на преподавание родного языка, действительно ли татарский уберут в угоду новым предметам – разбиралась корреспондент ИА «Татар-информ» Лейсан Рахматуллина.

Фото из личного архива Фанзии Саттаровой

«Благодаря нашим стараниям достигли больших успехов»

В редакцию ИА «Татар-информ» обратились жители татарских сел Тевризского района Омской области. До них дошла информация, что из программы школ будут убирать уроки татарского языка ради включения в нее новых предметов. «Ходят слухи, что в учебную программу будут вводиться новые предметы, для этого уберут татарский и второй иностранный языки. Якобы все будет зависеть от заявления родителей, и если число желающих не составит 100 процентов, то от этих уроков откажутся», – рассказали о своих тревогах родители.

Эту же новость обсуждают и в одном из закрытых чатов в соцсети «ВКонтакте». «Хотят вводить новые предметы за счет татарского языка и второго иностранного языка. У нас уже выросло одно поколение, которое даже простые слова на родном языке писать не может. Неужели все повторится? Татарский язык у нас преподает Фанзия Батыргалиевна, высококлассный специалист…» – говорится в одном и постов в этом чате.

Насколько эта информация достоверна, как поступят в Омской области с татарским языком в школах? Некоторую ясность в этом вопросе внесла учительница татарского языка и литературы средней школы деревни Тайчи Фанзия Саттарова.

«В Омской области татарский язык изучают в восьми школах. В программе родному языку отводится всего один час в неделю. 17 часов татарского языка и 17 часов литературы, в год набирается 35 часов. Это очень мало. В Тевризском районе татарский язык преподается в пяти школах. Только одна из них – средняя, это Тайчинская школа с этнокультурным татарским компонентом. Остальные четыре – Утузская, Байбинская, Ташетканская и Тавинская – являются основными общеобразовательными школами («девятилетки»)», – рассказала она.

Фанзия Саттарова: «В программе родному языку отводится всего один час в неделю. 17 часов татарского языка и 17 часов литературы, в год набирается 35 часов. Это очень мало» Фото из личного архива Фанзии Саттаровой

Фанзия Саттарова – филолог по образованию, после переквалификации преподает татарский язык и литературу. Она также является руководителем местного объединения учителей татарского языка. За успехи в педагогической деятельности Фанзия Батыргалиевна награждена благодарственными письмами, грамотами. Ее ученики занимают призовые места на конкурсах и олимпиадах.

«У нас должно состояться заседание методического объединения. Сейчас ФГОС обновляется, в учебную программу вводят новые предметы, такие как финансовая грамотность, функциональная грамотность, и другие. Я переживала, что из-за этих новых предметов региональный компонент уберут. Но директор меня успокоила: «Поскольку наша школа имеет этнокультурный компонент, у нас татарский язык останется». Лишь с 2018/2019 учебного года татарский язык у нас преподается в качестве полноценного предмета. Мы усердно работаем, изучаем родной язык, считаю, что благодаря нашим стараниям достигли больших успехов. Дети побеждают в конкурсах и олимпиадах», – рассказала она.

Фанзия ханум собирается усилить работу с родителями, чтобы они не отказывались от уроков родного языка для своих детей. «Хочу выступить на родительском собрании. Есть обрусевшие родители, молодые родители, с ними надо больше работать, заинтересовать. Мой ученик Рим Гиззатуллин уже второй раз стал победителем региональной олимпиады по литературе. Но семнадцати часов в год недостаточно, чтобы охватить всю татарскую литературу», – говорит она.

Педагог поблагодарила Татарстан за поддержку. «Наша связь с Казанью не прерывается. Спасибо, прислали нам очень много новых книг. Наш книжный фонд очень бедный. Дети не могут книги брать домой, оставляют в школе. Татарский язык мы начинаем преподавать только с 3 класса. Почему не с 1-2 класса? Мне объяснили, что нельзя, потому что ФГОС не предусматривает.

Сразу после рождения ребенка его надо стараться воспитывать в родной культуре. Я очень рада хотя бы с третьего класса приобщать детей к родному языку», – говорит Фанзия Саттарова.

Фото из личного архива Фанзии Саттаровой

«Родители не против татарского языка»

В селе Байбы Тевризского района преподавание татарского языка ведется в том же объеме. По словам директора школы Виктории Галлямовой, коллектив постарается сохранить количество уроков и в следующем году.

«У нас татарский язык и литература в рамках предмета родной язык преподавались один час в неделю. Получается 35 часов в год. ФГОС включает несколько учебных программ, с предметом родной язык или без него. Особых отличий между ними нет. Мы постараемся татарский язык оставить не в виде факультатива, а полноценного предмета. Свою позицию мы донесли до комитета. Есть протокол родительского собрания. Что будет дальше, не знаем. Учебный план пока не утвержден», – пояснила Виктория Галлямова.

В деревне Утузы, кажется, тоже удалось отстоять татарской язык. Новые предметы введут за счет второго иностранного языка. Об этом рассказала учительница татарского языка и литературы Амина Хабибуллина.

«Татарский язык у нас будет по-прежнему один час в неделю. Второй иностранный язык убирают, татарский язык остается. Так сказали на прошлом педсовете. Родители не против преподавания татарского языка. Мы ведь участвуем в разных конкурсах и в Казань ездим», – сказала она.

Фото из личного архива Фанзии Саттаровой

«Родному языку надо обучать с первого класса»

Жительница села Тайчи Галия ханум рассказала, что ее сын с удовольствием изучает татарский язык. В этом году он участвовал в международной олимпиаде по татарскому языку.

«Мы рады, что татарский язык дети изучают в школе. Раньше ведь этого не было, и язык уже начал забываться. Я сама татарка, выросшая в городе, родной язык не знаю на хорошем уровне, и мне стыдно. Очень хорошо, что у нас в школе есть уроки татарского. Дети знают родную культуру, участвуют в разных конкурсах, повышают престиж района. Сын в Казани уже побывал два раза. Скоро поедет на международную олимпиаду. Теперь и в Казани узнали, что в Тевризском районе есть село Тайчи. Наша учительница Фанзия Батыргалиевна не жалеет времени, проводит с детьми разные факультативы, мероприятия. И дети ее очень любят, с удовольствием ходят на занятия. Изучая язык и литературу всего два часа в неделю, сын достиг успехов во многом благодаря стараниям учительницы. Правда, и у самого желание было сильное», – рассказала мама школьника.

«Я против того, чтобы в нашей школе татарский язык выводили из программы. Было бы даже лучше, если бы родной язык дети начинали изучать еще с первого класса», – добавила она.

«Было бы даже лучше, если бы родной язык дети начинали изучать еще с первого класса» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Татарский язык убирать не собираемся»

Какие изменения произойдут в учебной программе в связи с новыми федеральными стандартами? С этим вопросом мы обратились к председателю Комитета образования Тевризского района Омской области Владимиру Райкову. «Об этом ничего не слышал. Мы ничего убирать не собираемся. Как работали шесть школ с этнокультурным компонентом, сегодня так же работают. Откуда у вас такая информация, не знаю, но об этом речи не было. Учителей обучаем, в конкурсах участвуют, отправляем на разные олимпиады», – заявил председатель комитета.

Владимир Райков считает проблемой то, что в район поступает много художественной литературы на татарском языке – якобы среди нее могут оказаться книги ненадлежащего содержания. «Очень много подарили художественной литературы, но ее никто не умеет читать. Хотели бы проверить, нет ли среди них книг экстремистского духа, но некому оценить. Есть учителя, но никто из них по-татарски читать не умеет. Вот такая есть проблема», – сказал чиновник.

Руководитель региональной Национально-культурной автономии татар Омской области «Мәдәният» Радик Минниханов рассказал о планах земляков усилить национальное образование в регионе. «В нашем районе татарский язык преподается в шести школах, одна из них – школа с этнокультурным компонентом. Сейчас у нас есть большая поддержка со стороны Министерства образования Татарстана. Дважды в год мы получаем книги, учебные пособия. Проводим олимпиады по татарскому языку и литературе, лучших отправляем в Казань. Школе в селе Уленкуль в Большереченском районе мы присвоили имя поэта-героя Мусы Джалиля. Хотели бы назвать именами наших национальных героев и другие школы в Тевризском районе. Школу в селе Тайчи хотим назвать в честь Габдуллы Тукая. Потом будем работать и по другим школам. Мы всегда на связи с учителями, работаем сообща.

Мы уже получили новые учебники татарского языка. Россия – многонациональная страна, и татары – неотъемлемая часть ее истории. Поэтому я не думаю, что татарский язык уберут из школ», – поделился Радик Минниханов.

Лейсан Рахматуллина, intertat.tatar

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