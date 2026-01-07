«Хотя бы попытайся быть мужчиной»: Кадыров ответил на угрозы Зеленского о похищении

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что призывы главы киевского режима Владимира Зеленского к его «похищению» свидетельствуют о попытках сорвать мирное урегулирование и, по его оценке, выглядят унизительно для самого украинского лидера. Об этом Кадыров сообщил в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что Зеленский ранее вводил против него санкции и объявлял в розыск, а теперь, по его словам, обращается к США с просьбой о проведении подобной операции. Кадыров подчеркнул, что такие заявления, по его мнению, лишь подтверждают стремление Киева помешать переговорам.

«Что только этот черт ни предпринимает: и в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Зеля, хотя бы попытайся быть мужчиной. Не будь – не получится, но пытайся. Сохрани свое лицо и не унижайся», – написал Кадыров.

Ранее СМИ приводили слова Зеленского о необходимости проведения операции против Кадырова по аналогии с действиями в отношении Президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этой связи глава Чечни обратил внимание на то, что подобные заявления звучат как призыв к действиям третьих сторон.

Кадыров также заявил, что любые попытки силового вмешательства на территории Чечни, по его словам, не приведут к успеху.