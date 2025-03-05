«Хотите еще 5 лет безумия?»: главные заявления Трампа в Конгрессе США и помощь Украине

Президент США Дональд Трамп впервые на своем втором сроке обратился к Конгрессу. Он рассказал о достижениях первых шести недель своего президентства и поделился дальнейшими планами администрации. Что важного сказал Трамп и почему его выступление превратилось в набор самоповторов – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Трамп анонсировал свое выступление, как что-то грандиозное

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Многообещающий анонс

Трамп анонсировал свое выступление как что-то грандиозное.

«Завтрашний вечер будет очень важным. Я расскажу все как есть», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social. Естественно, все принялись гадать, что именно он имел в виду.

Но если кратко резюмировать послание Конгрессу, то получилось как в присказке: «замах на рубль – удар на копейку».

На деле получился набор банальностей, ранее озвученных Трампом в своих постах и ранних выступлениях.

Самая длинная речь

Традиционно президенты США представляют Конгрессу ежегодные послания «О положении страны». Как правило, главы государства используют такие обращения к законодателям и простым американцам, чтобы изложить свое видение ситуации в стране и обозначить приоритетные направления внутренней и внешней политики.

Поскольку Трамп наделал немало медийного шума с момента своего возвращения в Белый дом, его выступления ждали с особым интересом. Во время речи Трампа его пытались перебивать выкриками демократы. Одного из конгрессменов от Демократической партии, Эла Грина, после предупреждения даже вывели из зала за отказ соблюдать порядок.

Речь Трампа длилась около 99 минут, установив рекорд как самое продолжительное выступление президента США за последние 40 лет Фото: скриншот видео

Речь Трампа длилась около 99 минут, установив рекорд как самое продолжительное выступление президента США за последние 40 лет. До этого дольше всех говорил Билл Клинтон в 2000 году – его речь продолжалась 89 минут.

«Америка вернулась» – с этих слов Трамп начал свое выступление. Он заявил о наступлении «золотого века» для США при его президентстве. Пафосно, но в духе Трампа. По словам президента, его команда за полтора месяца у власти добилась большего, чем большинство администраций за весь срок.

Экономический блок послания

Трамп заявил, что создаст в США «величайшую экономику в истории» и что Конгресс примет меры по снижению налогов «для всех». Он предложил сделать процентные платежи по автокредитам налоговыми вычетами, но только если автомобиль произведен в Америке. По его словам, он общался с крупнейшими автопроизводителями, и они «очень воодушевлены». «У нас будет рост в автомобильной промышленности, которого никто никогда не видел», – уверял Трамп.

Также он пообещал, что у США впервые в новом тысячелетии будет сбалансированный федеральный бюджет. Среди ключевых экономических инициатив:

Борьба с инфляцией за счет снижения стоимости жизни, включая цены на топливо.

Снижение налогов для внутреннего производства и обрабатывающей промышленности, а также 100% списание расходов.

Введение «довольно высоких» пошлин для иностранных производителей, если они не выпускают продукцию в США.

Строительство одного из крупнейших газопроводов в мире на Аляске, к которому стремятся присоединиться Япония и Южная Корея.

Запуск «золотой карты» за $5 млн для инвесторов, желающих получить гражданство США.

Предсказуемо значительное место в выступлении Трампа заняла критика администрации Джо Байдена Фото: скриншот видео

Во всем виноват Байден

Предсказуемо значительное место в выступлении Трампа заняла критика администрации Джо Байдена. Ну просто не мог удержаться от мести. Вот самые сочные заявления Трампа:

Байден – худший президент в американской истории.

Уход США из Афганистана при Байдене – один из самых позорных эпизодов в истории страны.

В лучших традициях политического стендапа Трамп представил подборку находок Департамента эффективности госуправления (DOGE) под руководством Илона Маска в правительственных расходах при Байдене:

$32 млн на пропаганду «левых» ценностей в Молдавии;

$8 млн, чтобы сделать мышей-трансгендеров*;

$8 млн для продвижения ЛГБТ* в Лесото;

$10 млн на обрезания в Мозамбике;

$20 млн на «Улицу Сезам» для Ближнего Востока.

В зале в это время царило нескрываемое веселье

Ну и куда без Украины?

Продолжая критику Байдена, Трамп напомнил, что США направили миллиарды долларов Украине без каких-либо гарантий, в то время как Европа тратила больше денег на закупку российских нефти и газа, чем на собственную оборону. «Вы хотите, чтобы это еще пять лет продолжалось?» – задал он риторический вопрос.

«Пора остановить это безумие, настало время для диалога с обеими сторонами», – заявил Трамп о необходимости урегулирования конфликта.

Кстати, Трамп рассказал, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине.

США планировали заключить с Украиной сделку по полезным ископаемым. Вашингтон ожидал от нее $20 млрд прибыли, но ее подписание сорвалось после публичной ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа Фото: скриншот видео

По его словам, в ближайшие дни США примут «историческое решение» о наращивании добычи редкоземельных металлов в стране. «На этой неделе я приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», – объявил Трамп.

США планировали заключить с Украиной сделку по полезным ископаемым. Вашингтон ожидал от нее $20 млрд прибыли, но ее подписание сорвалось после публичной ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, Трамп поддержал эту идею.

Прогиб Зеленского засчитан

Трамп поделился с Конгрессом, что получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. По словам Трампа, Украина готова подписать сделку с США по редкоземельным металлам и другим природным ресурсам.

Таким образом, Трамп фиксирует, что Украина готова подписать договор по редкоземельным металлам в любое время, которое будет удобно США. То есть теперь Киев должен уговаривать Вашингтон взять их ресурсы.

Интересный момент – Трамп не раскрыл перед Конгрессом, принес ли Зеленский свои извинения за хамское поведение во время последней встречи. Зеленский после этой встречи неоднократно говорил, что извиняться не намерен. Видимо, Трамп все-таки будет ждать извинений от зарвавшегося Зеленского.

Хотя в то же время Трамп заявил Конгрессу, что в своем письме Зеленский выразил благодарность США за их поддержку.

Приходится констатировать, что Зеленский все-таки прогнулся под США и готов уже подписывать с ними соглашение по редкоземельным металлам на выгодных для американцев условиях Фото: © РИА Новости

Тем не менее приходится констатировать, что Зеленский все-таки прогнулся под США и готов уже подписывать с ними соглашение по редкоземельным металлам на выгодных для американцев условиях.

«Приостановка поставок американского вооружения Украине менее чем за сутки привела к тотальной панике в Киеве. Это демонстрация того, что у Вашингтона есть серьезный рычаг давления на Зеленского и его будут использовать и далее», – прокомментировал в своем телеграм-канале российский политолог Алексей Чеснаков.

Прочее: Марс, Гренландия и ПРО

Среди других заявлений Трампа:

Английский язык становится главным национальным языком США.

США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ изъявит такое желание. Штаты получат ее «так или иначе».

Вашингтон начал возвращать контроль над Панамским каналом, заключив соглашение о покупке двух портов.

Американский флаг будет водружен на Марсе «и далеко за его пределами».

Конгрессу предложено выделить финансирование на систему ПРО Golden Dome (аналог израильского «Железного купола»), которая будет полностью произведена в США.

Итоги: много патетики и повторов

Общее впечатление от речи Трампа – она была очень длинной, пафосной и мало отличалась от его предвыборных заявлений. «Америка будет великой» звучало как заезженная пластинка. Ничего принципиально нового Трамп не сказал.

Слова словами, но главное в том, что из озвученного будет реализовано на практике. Особенно если учитывать его заявление о том, что «США водрузят американский флаг на Марсе и построят межпланетную нацию». Как говорится, ну-ну, будем с интересом наблюдать.

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