«Хотим снизить тариф на мешочный сбор»: Груничев обозначил восемь проблем в сфере ТКО

В сфере обращения с ТКО в Татарстане и России есть восемь основных проблем, в том числе – отсутствие порядка определения экономически обоснованного размера расходов на транспортирование ТКО, считает председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. Активнее решать эти проблемы он призвал сегодня на научно-практической конференции «ТКО: законодательство и практика» в Казани.

«Мы в который раз ставим вопрос о том, чтобы транспорт регулировался также как и полигон. Второй вопрос – содержание и приобретение контейнерных площадок. На наш взгляд, это актуальная проблема. Реформа идет, контейнерных площадок становится больше, ставится вопрос об их обслуживании. На наш взгляд было бы более правильным все это заложить в тариф регоператора, поскольку и транспорт, и полигоны уже у них», – сказал Груничев.

Фото: © Натальи Рыбаковой/«Татар-информ»

Говоря о третьей проблеме, спикер отметил, что Госкомитет РТ по тарифам выступил с инициативой о расширении дифференциации тарифов. В частности, ведомство предлагает сделать со следующего года отдельный тариф на бестарный, так называемый мешочный сбор мусора.

«Мы хотим не повысить тариф на мешочный сбор, а снизить его. Это должно привести к тому, что регоператоры больше будут использовать новые технологии, увеличат количество вывозов», – пояснил Груничев.

Четвертый вопрос затрагивает источники финансирования инвестиционных программ. В частности, регоператорам предлагается те денежные средства, которые остаются после вторичной обработки сырья, вкладывать в развитие инфраструктуры.

Фото: © Натальи Рыбаковой/«Татар-информ»

Пятый вопрос касается межсубъектного и межрегионального взаимодействия в сфере обращения с ТКО, которое пока не налажено. Поэтому на практике регоператоры зачастую вывозят мусор на дальние полигоны, которые находятся на расстоянии в 200 км, а не на соседние. Шестая проблема связана с разными нормативами накопления ТКО в регионах.

«Эта проблематика давно известна, нормативы в регионах отличаются в разы. Наша инициатива заключается в том, чтобы утвердить общероссийские нормативы для регионов с одинаковыми характеристиками», – пояснил Груничев.

Следующее предложение касается расширения возможностей для сортировки мусора. Участникам рынка предлагается больше использовать и внедрять новые технологии. Восьмой вопрос касается расчетов с применением НДС. Дело в том, что пока у некоторых компаний есть недопонимание формулировок действующего постановления.

Фото: © Натальи Рыбаковой/«Татар-информ»

IV научно-практическая конференция «ТКО: законодательство и практика» прошла в учебно-методическом центре ФАС. В работе приняли участие представители ФАС, Минприроды России, Госсовета РТ, Минстроя РТ и других ведомств.