«Делаем акцент на единстве религий»: как идет строительство духовного комплекса в ДРКБ

Сегодня в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ прошла конференция на тему строительства духовного комплекса «Тихий сад». В обсуждении приняли участие члены Ассоциации мусульман РФ, потенциальные инвесторы, главный архитектор проекта, представители ГИСУ.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Старт строительству дали еще летом, тогда и объявили, что проект будет состоять из двух религиозных объектов: православного и мусульманского. Сегодня коснулись вопросов строительства исламской части комплекса.

На сегодняшний день уже возведены стены, впереди кровельные работы, возведение куполов, установка окон и дизайн-проектирование интерьера.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов отметил, что процесс строительства идет по плану, но не все так гладко.

«На сегодняшнем совещании мы хотим определиться, где нужно усилиться, где надо подтянуться и поставить правительству определенный рубеж», – сказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Первым выступил президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов. Он отметил, что в ассоциации активно интересуются темой строительства «Тихого сада».

«Пока мы без особых опережений идем в четком режиме, но хотелось бы немного ускориться, иметь запас. Как мы знаем, республика у нас особенная, у нас все очень четко, расхождений влево и вправо в республике нет и не было. Поэтому открытие обозначено Раисом РТ на 1 июня, без вариантов, в этот день мы должны открыть духовной центр», — заявил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Главный архитектор проекта Алмаз Валиуллин показал, как будет выглядеть «Тихий сад». Во время презентации проекта он обратил внимание, что, на первый взгляд, комплекс не выглядит как традиционный религиозный объект: ни с православной точки зрения, ни с мусульманской – но это сделано не случайно.

«Мы хотели показать, не отличия двух разных религий, а их общность. Так как Бог один и, соответственно, через одинаковые габариты двух строений, через их формообразование, мы хотели показать их единство. Отличие только в тех элементах, которые являются традиционными для архитектуры храмов и мечетей в нашей географическое полосе», — поделился архитектор.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

У объектов одинаковая площадь – примерно 10 на 10 метров, добавил он.

«Это небольшие грандиозные проекты, они рассчитаны на местных прихожан, которые остро нуждаются в общении с Богом в сложные моменты в жизни. Мы стремились к минимализму, простоте, понимая, что большие средства вложить не получится. Мы хотели, чтобы проект стал местом поклонения, но в тоже время, чтобы они могли привлечь людей, которые готовы оказывать помощь нуждающимся людям», - рассказал Алмаз Валиуллин.

На конференции обратили внимание на мост, который планируется построить от мечети к храму, что тоже является символичным в общей концепции.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Чтобы посмотреть, как движется процесс строительства, участники конференции пошли на строительную площадку. И будущая мечеть, и храм, действительно, очень похожи, но уже на этой стадии строительства видны их отличия – у церкви закругленные окна, а у мечети такие же, в виде арки, но заостренные наверху.

Главврач ДРКБ отметил, что было бы неплохо как можно раньше дать возможность пациентам больницы посетить «Тихий сад».