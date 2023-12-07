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«Делаем акцент на единстве религий»: как идет строительство духовного комплекса в ДРКБ
Сегодня в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ прошла конференция на тему строительства духовного комплекса «Тихий сад». В обсуждении приняли участие члены Ассоциации мусульман РФ, потенциальные инвесторы, главный архитектор проекта, представители ГИСУ.
Старт строительству дали еще летом, тогда и объявили, что проект будет состоять из двух религиозных объектов: православного и мусульманского. Сегодня коснулись вопросов строительства исламской части комплекса.
На сегодняшний день уже возведены стены, впереди кровельные работы, возведение куполов, установка окон и дизайн-проектирование интерьера.
Главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов отметил, что процесс строительства идет по плану, но не все так гладко.
«На сегодняшнем совещании мы хотим определиться, где нужно усилиться, где надо подтянуться и поставить правительству определенный рубеж», – сказал он.
Первым выступил президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов. Он отметил, что в ассоциации активно интересуются темой строительства «Тихого сада».
«Пока мы без особых опережений идем в четком режиме, но хотелось бы немного ускориться, иметь запас. Как мы знаем, республика у нас особенная, у нас все очень четко, расхождений влево и вправо в республике нет и не было. Поэтому открытие обозначено Раисом РТ на 1 июня, без вариантов, в этот день мы должны открыть духовной центр», — заявил он.
Главный архитектор проекта Алмаз Валиуллин показал, как будет выглядеть «Тихий сад». Во время презентации проекта он обратил внимание, что, на первый взгляд, комплекс не выглядит как традиционный религиозный объект: ни с православной точки зрения, ни с мусульманской – но это сделано не случайно.
«Мы хотели показать, не отличия двух разных религий, а их общность. Так как Бог один и, соответственно, через одинаковые габариты двух строений, через их формообразование, мы хотели показать их единство. Отличие только в тех элементах, которые являются традиционными для архитектуры храмов и мечетей в нашей географическое полосе», — поделился архитектор.
У объектов одинаковая площадь – примерно 10 на 10 метров, добавил он.
«Это небольшие грандиозные проекты, они рассчитаны на местных прихожан, которые остро нуждаются в общении с Богом в сложные моменты в жизни. Мы стремились к минимализму, простоте, понимая, что большие средства вложить не получится. Мы хотели, чтобы проект стал местом поклонения, но в тоже время, чтобы они могли привлечь людей, которые готовы оказывать помощь нуждающимся людям», - рассказал Алмаз Валиуллин.
На конференции обратили внимание на мост, который планируется построить от мечети к храму, что тоже является символичным в общей концепции.
Чтобы посмотреть, как движется процесс строительства, участники конференции пошли на строительную площадку. И будущая мечеть, и храм, действительно, очень похожи, но уже на этой стадии строительства видны их отличия – у церкви закругленные окна, а у мечети такие же, в виде арки, но заостренные наверху.
Главврач ДРКБ отметил, что было бы неплохо как можно раньше дать возможность пациентам больницы посетить «Тихий сад».
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