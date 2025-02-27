«Хотим поддержать наших»: в госпитале при ГКБ №7 прошел концерт для бойцов

В седьмой городской больнице Казани прошел концерт для бойцов специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале при клинике.

Концерт организовали представители отделения партии «Единая Россия» по Ново-Савиновскому району Казани.

«У нас возникла идея создать серию концертов, которую мы назвали „от сЕРдца для Победы»и проехать по госпиталям нашего региона. Мы воплощаем эту идею с августа. Проехались по всем госпиталям Казани, некоторые наши активисты даже съездили в зону СВО, провели более десятка концертов. Так мы хотим поддержать наших бойцов», – отметила руководитель Общественной приемной партии «Единая Россия» Ново-Савиновского района Ольга Тихонова.

Мероприятие посвятили недавно прошедшему Дню защитника Отечества и предстоящей Масленице. Перед бойцами выступили дети-инвалиды, воспитанники детского дома, ансамбль бабушек и другие артисты. Организаторы признались, что желающих выступить перед бойцами всегда много.

В госпитале при городской клинической больнице №7 сейчас проходят лечение порядка 115 бойцов.

«Наши пациенты с удовольствием собрались на концерт. После таких мероприятий настроение у них обычно великолепное. Замечал, что они делятся своими положительными эмоциями с теми, кто не смог пойти», – отметил заведующий хирургическим отделением седьмой казанской больницы Евгений Симурзин.

Бойцы активно поддерживали выступающих, снимали номера на свои смартфоны, пели песни, а те, кому позволяло состояние здоровья, даже вышли потанцевать вместе с артистами из детского дома.

В конце праздника бойцам раздали блины, чтобы вместе отметить праздник прощания с зимой.