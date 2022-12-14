«Хотим нести любовь в массы»: проект «Русские на татарском» выпустил песню «Бергә булыйк»

Песня «Бергә булыйк» — «Будем вместе», записанная участниками проекта «Русские на татарском» Анной Павловой и Николаем Сафоновым, набирает популярность в социальных сетях. Исполнители, которым недавно исполнилось по 17 лет, признались, что трудились над композицией целый год.

«Нам с детства нравились татарские песни, мы их слушали, танцевали под них. Когда мы поступили в Елабужский колледж культуры и искусств, сразу заметили, что здесь много вокально-хореографических татарских ансамблей. Их номера — это база татарской культуры. Мы захотели внести что-то новое: у нас возникла идея преподносить слушателям новую музыку на таком красивом и мелодичном языке в совершенно новом формате. Язык нам дался легко, а вот над произношением работаем. Надеемся, что однажды сможем попасть в точку и выйти на республиканский уровень. Хотим нести любовь в массы и продвигать татарский язык», — рассказали ребята о своей идее.

В социальных сетях инициатива ребят нашла поддержку и одобрение. Публикации с треком «Бергә булыйк» собирают десятки лайков и благодарных постов.