Байкеры вышли из спячки: леди на мотоциклах напомнили водителям Казани о ПДД

Сегодня в Казани прошла всероссийская акция «Внимание, мотоциклист!». Каждую весну, начиная с 2009 года, Казанское женское мотосообщество «Wind Rose» и мотоциклисты столицы Татарстана сообщают автомобилистам о своем возвращении «в строй» и напоминают об основных правилах дорожного движения, которые необходимо соблюдать для предотвращения аварий и несчастных случаев на дорогах.

По словам организаторов акции, ее основной посыл в том, чтобы водители авто окончательно осознали, что байкеры «вышли из спячки» и выехали на дороги республики. Соответственно, им необходимо еще тщательнее следить за движением и неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Акция всегда проходит в начале сезона, чтобы напомнить автомобилистам о том, что на дорогах появляются двухколесные участники дорожного движения. Все желающие принять участие в акции получают материалы – листовки, в которых как раз таки говорится о том, как же себя вести на дороге, чтобы не стать участником ДТП: смотреть в зеркала, включать поворотники, исключать резкие маневры. Ну и вторая наша миссия – избавить от стереотипов по отношению к мотоциклистам, которых считают "гонщиками", и способствовать увеличению лояльности между водителями авто и мотоциклов», – поделилась с корреспондентом «Татар-информа» представительница женского мотосообщества «Wind Rose» Юлия Лобанова.

Среди основных «грешков» водителей машин девушка выделила невключенные поворотники, «подрезания» во время движения, а также банальную невнимательность.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Никто бы не хотел стать участником аварии. Тем более, если мотоциклист попадает в ДТП, то повреждения, особенно ущерб здоровью, как правило, у него гораздо серьезнее, чем у водителя авто. Если автомобилист может отделаться царапиной на машине, то для мотоциклиста, в лучшем случае, это обернется ушибами и синяками. Конечно, никто не отменяет того, что и сам мотоциклист должен быть внимательным, думать не только за себя, но и за всех, кто едет вокруг», – добавила представительница «Wind Rose».

На месте сбора участники акции получили листовки с памятками автомобилистам, которые мотоциклисты позже раздали водителям на перекрестках города.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Отметим, что в этом году в акции впервые приняло участие ГБУ «Безопасность дорожного движения». Во время мероприятия был развернут комплекс «Лаборатория безопасности», благодаря которому каждый желающий мог овладеть практическими навыками поведения на дорогах.

«С прошлого мая в нашей работе появилось новое направление – "Лаборатория безопасности". Это передвижная площадка, которая позволяет привить детям и взрослым, правила безопасного поведения на дорогах», – рассказала начальник отдела профилактики ТУ в Казани ГБУ «Безопасность дорожного движения» Любовь Ананьичева.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Оборудование автомобильного комплекса «Лаборатории безопасности» включает в себя различные игровые наборы, позволяющие детям усваивать правила дорожного движения в доступном формате, а также велосипеды, самокаты и конусы, которые могут воссоздать части городской среды с моделированием возможных ситуаций на дороге.

По словам организаторов акции «Внимание, мотоциклист!», все участники, в том числе и водители автомобилей, относятся к мероприятию с интузиазмом, поскольку прекрасно понимают: осторожность на дороге лишней не бывает.