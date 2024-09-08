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«Хотим, чтобы жилось лучше»: пестречинцы активно голосуют с 7 утра
В Пестречинском районе в 7 часов стартовали выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва. Начали свою работу в штатном режиме избирательные участки, открылись они под гимны Татарстана и России. Несмотря на выходной день, пестречинцы идут выполнить свой гражданский долг с раннего утра. В основном это представители старшего поколения.
«Мы, пенсионеры, и так рано встаем. А пришли голосовать за все хорошее», — коротко комментирует Людмила Гуськова.
«Тороплюсь. На работу только завтра, но дома дела ждут, баню топлю. Я законопослушный гражданин, потому и здесь», — улыбается Алексей Марков.
Человеком старой закалки и ранней пташкой называет себя Любовь Кузьмина. Признается, что никогда не остается в стороне от выборов любого уровня: местного, республиканского, федерального.
«Хотим, чтобы жилось лучше, чтобы всё наладилось, было поспокойнее. Если надо сделать что-то важное, с этого день и начинаю, а потом уже все остальное», — говорит она.
Все избиратели в этот день могут испытать свою удачу, сделав фото на избирательном участке и получив шанс выиграть ценные подарки. Быть может, повезет супругам Анне и Михаилу Федотовым, которые сделали снимок на фоне участка № 2404.
«У нас сегодня праздник! Мы на выборы всегда ходим семьей. Это наш долг. Самое главное, чтобы был мир во всем мире, чтобы процветал район, чтобы семьи жили дружно», — желает Анна Ивановна.
Федотовы женаты 33 года, вырастили двоих сыновей, растут два внука. Супруга работает в страховой компании, супруг — в ледовом дворце.
Как заверил председатель территориальной избирательной комиссии Пестречинского района Геннадий Товкалев, приняты все меры для обеспечения прозрачности и безопасности выборов. На всех участках присутствуют наблюдатели, установлены бесцветные ящики для бюллетеней, устройства для записи видео и звука, металлорамки, есть ручные металлодетекторы, на местах дежурят сотрудники РОВД.
«В нашем районе имеется 37 избирательных участков, на утро зарегистрировано 46 769 избирателей, из них 240 впервые голосующих», — отметил Товкалев.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой
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