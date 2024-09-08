«Хотим, чтобы жилось лучше»: пестречинцы активно голосуют с 7 утра

В Пестречинском районе в 7 часов стартовали выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва. Начали свою работу в штатном режиме избирательные участки, открылись они под гимны Татарстана и России. Несмотря на выходной день, пестречинцы идут выполнить свой гражданский долг с раннего утра. В основном это представители старшего поколения.

«Мы, пенсионеры, и так рано встаем. А пришли голосовать за все хорошее», — коротко комментирует Людмила Гуськова.

«Тороплюсь. На работу только завтра, но дома дела ждут, баню топлю. Я законопослушный гражданин, потому и здесь», — улыбается Алексей Марков.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Человеком старой закалки и ранней пташкой называет себя Любовь Кузьмина. Признается, что никогда не остается в стороне от выборов любого уровня: местного, республиканского, федерального.

«Хотим, чтобы жилось лучше, чтобы всё наладилось, было поспокойнее. Если надо сделать что-то важное, с этого день и начинаю, а потом уже все остальное», — говорит она.

Все избиратели в этот день могут испытать свою удачу, сделав фото на избирательном участке и получив шанс выиграть ценные подарки. Быть может, повезет супругам Анне и Михаилу Федотовым, которые сделали снимок на фоне участка № 2404.

«У нас сегодня праздник! Мы на выборы всегда ходим семьей. Это наш долг. Самое главное, чтобы был мир во всем мире, чтобы процветал район, чтобы семьи жили дружно», — желает Анна Ивановна.

Федотовы женаты 33 года, вырастили двоих сыновей, растут два внука. Супруга работает в страховой компании, супруг — в ледовом дворце.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Как заверил председатель территориальной избирательной комиссии Пестречинского района Геннадий Товкалев, приняты все меры для обеспечения прозрачности и безопасности выборов. На всех участках присутствуют наблюдатели, установлены бесцветные ящики для бюллетеней, устройства для записи видео и звука, металлорамки, есть ручные металлодетекторы, на местах дежурят сотрудники РОВД.

«В нашем районе имеется 37 избирательных участков, на утро зарегистрировано 46 769 избирателей, из них 240 впервые голосующих», — отметил Товкалев.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой