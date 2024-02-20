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«Хотим, чтобы это движение захватывало молодежь»: в Казани открылся Фиджитал-центр
Новый Фиджитал-центр открылся сегодня в Казани на территории Деревни Универсиады. Матыцин предложил создавать такие площадки в вузах, а Леонов – открыть по всей республике. Что представляет собой Фиджитал-центр – в материале «Татар-информа».
Высокотехнологичный комплекс со спортивными площадками
Вот уже более 10 лет киберспорт по всему миру вызывает огромный интерес у молодежи. На крупнейших турнирах по Counter-Strike и Dota 2 разыгрываются многомиллионные долларовые призовые фонды. Интерес зрителей к этим соревнованиям велик настолько, что в качестве площадок организаторы выбирают огромные хоккейные и футбольные арены.
С 21 февраля по 3 марта Казань официально станет не только спортивной, но и киберспортивной столицей России, где пройдет первая в истории новая «цифровая» Олимпиада – «Игры будущего».
Специально к «Играм будущего» в Казани открылся первый высокотехнологичный Фиджитал-центр.
Представляет он из себя объект общей площадью 1,6 тыс. кв. метров с открытыми площадками для классического спорта и закрытым пространством для киберспорта.
Классический спорт в Фиджитал-центре представлен зонами для занятий мини-футболом, стритболом и зоной воркаута с тренажерами и трибунами. На территории Фиджитал-центра есть комфортные мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, ресепшен и холл.
Киберспортивная часть центра представлена четырьмя игровыми консолями, 20 компьютерами и зоной VR – виртуальной реальности.
Отметим, что в зимнее время года площадка для мини-футбола может трансформироваться в каток для занятий хоккеем.
«Фиджитал вовсю шагает по планете»
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на протяжении всей подготовки к «Играм будущего» лично курировал организационные вопросы. Поэтому, приехав в Казань незадолго до начала соревнований, он высоко оценил готовность города принять первые в истории «Игры будущего».
«Первые в истории человечества «Игры будущего» — это совершенно новый формат, который по указу нашего Президента Владимира Путина впервые проводится и в нашей стране, и в мире. Но движение фиджитал вовсю шагает по планете. Конечно, во всех субъектах РФ организованы фиджитал-федерации, но, что самое интересное, в 63 странах мира открыты представительства этого движения. Это движение уже не остановить», – сказал сегодня журналистам вице-премьер.
Он отметил, что ребята здесь осваивают тактический бой в рамках компьютерных программ, разработанных в России, и тут же с помощью лазертага отрабатывают их в реальных условиях либо соревнуются на футбольном симуляторе и выходят на площадку, показывают мастерство на реальной площадке.
Матыцин предложил создавать фиджитал-центры в вузах
Министр спорта России Олег Матыцин оказался одним из почетных гостей церемонии открытия Фиджитал-центра в Казани. Многофункциональность комплекса его сильно впечатлила и оставила лишь положительные эмоции.
«Очень важно, что студенты непосредственно имеют возможность заниматься в этом Фиджитал-центре. И мы сейчас говорили, что, может быть, целесообразно рекомендовать и другим университетам использовать этот опыт, опыт формирования такой типовой площадки, которая позволяла бы и исследовать эти направления, и помогать формировать гармоничную личность, потому что интеллектуальные преимущества должны гармонично сочетаться с физическими возможностями спортсмена», – подчеркнул Матыцин.
В свою очередь министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что подобные фиджитал-центры должны стать дополнительным толчком к развитию в стране как классического спорта, так и киберспорта.
«Огромная работа проведена, будет подспорьем для ребят, которые увлечены киберчастью, стимулом заниматься еще и классикой, – сказал глава спортивного ведомства. – С точки зрения развития мы хотим такие типовые центры развивать не только в Казани, но и в других городах республики, чтобы это движение захватывало все больше и больше молодежи».
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