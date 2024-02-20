«Хотим, чтобы это движение захватывало молодежь»: в Казани открылся Фиджитал-центр

Новый Фиджитал-центр открылся сегодня в Казани на территории Деревни Универсиады

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Высокотехнологичный комплекс со спортивными площадками

Вот уже более 10 лет киберспорт по всему миру вызывает огромный интерес у молодежи. На крупнейших турнирах по Counter-Strike и Dota 2 разыгрываются многомиллионные долларовые призовые фонды. Интерес зрителей к этим соревнованиям велик настолько, что в качестве площадок организаторы выбирают огромные хоккейные и футбольные арены.

С 21 февраля по 3 марта Казань официально станет не только спортивной, но и киберспортивной столицей России, где пройдет первая в истории новая «цифровая» Олимпиада – «Игры будущего».

Специально к «Играм будущего» в Казани открылся первый высокотехнологичный Фиджитал-центр.

Фиджитал-центр – объект общей площадью 1,6 тыс. кв. метров с открытыми площадками для классического спорта и закрытым пространством для киберспорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представляет он из себя объект общей площадью 1,6 тыс. кв. метров с открытыми площадками для классического спорта и закрытым пространством для киберспорта.

Классический спорт в Фиджитал-центре представлен зонами для занятий мини-футболом, стритболом и зоной воркаута с тренажерами и трибунами. На территории Фиджитал-центра есть комфортные мужская и женская раздевалки с душевыми и санузлами, ресепшен и холл.

Киберспортивная часть центра представлена четырьмя игровыми консолями, 20 компьютерами и зоной VR – виртуальной реальности.

Отметим, что в зимнее время года площадка для мини-футбола может трансформироваться в каток для занятий хоккеем.

Киберспортивная часть центра представлена четырьмя игровыми консолями, 20 компьютерами и зоной VR Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фиджитал вовсю шагает по планете»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на протяжении всей подготовки к «Играм будущего» лично курировал организационные вопросы. Поэтому, приехав в Казань незадолго до начала соревнований, он высоко оценил готовность города принять первые в истории «Игры будущего».

«Первые в истории человечества «Игры будущего» — это совершенно новый формат, который по указу нашего Президента Владимира Путина впервые проводится и в нашей стране, и в мире. Но движение фиджитал вовсю шагает по планете. Конечно, во всех субъектах РФ организованы фиджитал-федерации, но, что самое интересное, в 63 странах мира открыты представительства этого движения. Это движение уже не остановить», – сказал сегодня журналистам вице-премьер.

Он отметил, что ребята здесь осваивают тактический бой в рамках компьютерных программ, разработанных в России, и тут же с помощью лазертага отрабатывают их в реальных условиях либо соревнуются на футбольном симуляторе и выходят на площадку, показывают мастерство на реальной площадке.

Олег Матыцин: «Очень важно, что студенты непосредственно имеют возможность заниматься в этом Фиджитал-центре» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Матыцин предложил создавать фиджитал-центры в вузах

Министр спорта России Олег Матыцин оказался одним из почетных гостей церемонии открытия Фиджитал-центра в Казани. Многофункциональность комплекса его сильно впечатлила и оставила лишь положительные эмоции.

«Очень важно, что студенты непосредственно имеют возможность заниматься в этом Фиджитал-центре. И мы сейчас говорили, что, может быть, целесообразно рекомендовать и другим университетам использовать этот опыт, опыт формирования такой типовой площадки, которая позволяла бы и исследовать эти направления, и помогать формировать гармоничную личность, потому что интеллектуальные преимущества должны гармонично сочетаться с физическими возможностями спортсмена», – подчеркнул Матыцин.

В свою очередь министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что подобные фиджитал-центры должны стать дополнительным толчком к развитию в стране как классического спорта, так и киберспорта.

«Огромная работа проведена, будет подспорьем для ребят, которые увлечены киберчастью, стимулом заниматься еще и классикой, – сказал глава спортивного ведомства. – С точки зрения развития мы хотим такие типовые центры развивать не только в Казани, но и в других городах республики, чтобы это движение захватывало все больше и больше молодежи».