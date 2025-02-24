«Хотелось, чтобы мы соревновались с лучшей версией Большунова». Сорин о форме Александра

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал выезд Александра Большунова в Европу на сборы.

По словам наставника, Большунов и его тренер Юрий Бородавко провели хорошую подготовку, благодаря которой Александр будет в хорошей форме.

«Я уверен, что они с Юрием Викторовичем все спланировали правильно, и он подойдет в оптимальных кондициях. Конечно же, хотелось мне и моим спортсменам, чтобы мы соревновались с лучшей версией Большунова», – сказал Егор Сорин.

Напомним, Александр Большунов тренировался на сборах в Италии. Там он принял участие в коммерческой гонке Sudtirol Moonlight Classic, где смог победить.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани пройдет с 1 по 9 марта. Соревнования примет поселок Мирный, где ранее проходил Кубок России по лыжам.