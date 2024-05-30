«Хотели помочь дочери»: как родителей ведущей ТВ из Казани обманули в финансовой пирамиде

«Внук перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, хотели помочь»

Экс-телеведущая ТК «Эфир», а ныне редактор одного из телеканалов в Крыму Лира Сахапова и ее родители стали жертвами обмана организаторов финансовой пирамиды. 75-летние пенсионеры из Альметьевска Салават Гусманович и Фаузия Сабировна Ханиповы потеряли более 6 миллионов рублей и жилье, пытаясь вылечить внука от онкологии и купить квартиру. Хотели быть ближе к родным, но наткнулись на мошенников. Сама Лира потеряла более миллиона рублей, доверившись аферистам.

Началось все с того, что в 2021 году давний знакомый пенсионеров, с которым они общаются уже больше 20 лет, рассказал им про проект, благодаря которому на протяжении уже восьми лет безбедно живет, будучи безработным. Как выяснилось позже, сам он являлся консультантом в той компании и имел неплохой доход с привлечения новых вкладчиков.

«Наш внук перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. Несколько лет назад вместе со своей мамой, нашей дочерью Лирой, он переехал в Крым. Мы хотели помочь им материально и переехать поближе к ним. Нужны были деньги. Поэтому когда нам рассказали, что можно легко и быстро заработать, согласились», – рассказала Фаузия Ханипова.

Пожилых супругов убедили, что все законно и прозрачно. Чтобы стать счастливыми обладателями квартиры, всего-то и нужно внести 40 процентов от стоимости будущей квартиры в валюте и в течение десяти лет равными долями вносить платежи. При этом никаких переплат.

Продали квартиру и машину, деньги отдали в инвестиции

Ханиповы продали квартиру и машину, выручили со сделки 7,3 миллиона рублей. Почти все деньги отдали в организацию. Думали, что делают инвестиции и покупают квартиру. Но все оказалось совсем не так.

Дочь пенсионеров Лира Сахапова рассказала, что ее родителям предлагали не только квартиру, но и доход с инвестиций в размере 40 процентов годовых. Часть денег они внесли для оплаты квартиры, а остальные отдали под инвестиции.

«Таким образом, как они говорили, мы сможем и за квартиру расплачиваться, еще и останется прибавка к пенсии и на лечение внука. При этом они сами предложили конвертировать средства из рублей в евро через внутренний обменник. На вопрос: “А как быть, если срочно понадобятся деньги?” – ответили, что вывести можно в любое время, также через обменник прямо на карту. Постоянно делали упор на доверие. Что в компании все друг другу доверяют», – объяснила пенсионерка.

Для убедительности тот самый знакомый-консультант пригласил дочь супругов, которая на тот момент уже жила в Ялте, на директорский бал.

«Это был ноябрь 2021 года. Там презентовали их компанию и новые продукты. Приводили в пример истории успеха и рассказывали, как хорошо живут на дивиденды от компании. Рассказывали, что у них огромные активы в виде недвижимости, много грамотных специалистов-брокеров и весь финансовый оборот ведется в евро», – вспоминает Лира Сахапова.

«Офицер, меценат и государственный человек...»

Там она познакомилось с консультантом пятого уровня по фамилии Ахмадуллин. Он рассказывал, что скоро его сын получит квартиру благодаря компании, хвастался золотыми часами от президента организации и добавил, что все его знакомые и родственники вложили средства в компанию.

«Этого президента он называл офицером, меценатом и государственным человеком за создание такой уникальной возможности выгодного приобретения жилья. Он говорил, что деньги, которые мы перечислим, будут переведены на отдельный счет в Сбербанке, что даже материнский капитал можно задействовать через Пенсионный фонд для погашения членских взносов. И вообще кооператив успешно ведет деятельность с 2014 года на территории девяти регионов России и даже в Казахстане. Пайщиками стали 20 тысяч человек. Уже полностью выкуплено порядка 200 квартир», – вспоминает Лира Сахапова.

Доводы казались убедительными, в итоге телеведущая поддалась и вложила в декабре 2021 года 1,2 миллиона рублей. Так она стала пайщиком-инвестором и уже в июне 2023 года должна была стать счастливой обладательницей квартиры.

Вслед за дочерью и родители вложили более шести миллионов рублей от продажи квартиры и автомобиля.

А уже спустя месяц, в январе 2022 года, они поняли, что стали жертвой мошенников. Тогда они задали вопрос Ахмадуллину об обещанном доходе и услышали в ответ, что в этом месяце он – отрицательный.

«В стране такое творится, его, бедного, в 60 лет могут мобилизовать, а мы его достаем какими-то деньгами»

«В феврале 2022 года он сказал, что доступ к сайту закрылся и он якобы не понимает, в чем дело. А знакомый родителей, втянувший их в это дело, и вовсе сослался на начало СВО. Типа тут такое в стране творится, что его, бедного, в 60 лет могут мобилизовать, а мы его достаем какими-то деньгами. Нас начали кормить завтраками и просили потерпеть», – вспоминает Лира.

«Они завели телеграм-канал “Мифы о компании”, где проводили прямые эфиры и всячески успокаивали пайщиков и вкладчиков. На прямой вопрос: «Что делать?», он отвечал, что нам нужно подождать три года. Видимо, чтобы прошел срок исковой давности», – считает она.

Ханиповы подали заявление в полицию. Там завели уголовное дело, но в течение первого года расследование приостанавливали четыре раза, говорит Лира Сахапова.

Параллельно пенсионеры обратились в Альметьевский городской суд с гражданским иском на консультантов компании, но и там им не смогли им помочь. Не смогли они добиться справедливости и в апелляции, и в кассации. Более того, на Сахаповых подали встречный иск с требованием взыскания судебных издержек в размере 140 тысяч рублей. Суд удовлетворил этот иск, хоть и частично.

«Получилось так, что мои обманутые родители оказались еще и должны мошенникам», – говорит Лира.

От действий аферистов пострадали более 18 тысяч человек

Как выяснилось, от действий организаторов этой компании пострадали люди по всей стране.

«Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении подозреваемого в организации преступного сообщества, деятельности финансовой пирамиды и мошенничестве возбуждены 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пирамида била рекорды по длительности существования – она работала с 2014 года.

«Злоумышленники создали подконтрольные организации с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом “Лайф из Гуд”. Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо новое жилье, либо получение дохода в размере до 25% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались. Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов», – говорится в сообщении МВД.

В марте 2022 года экономические полицейские МВД России вместе с коллегами из Санкт-Петербурга наведались в офис создателей пирамиды – с тех пор она перестала существовать. На четверых организаторов денежной ловушки завели уголовное дело и арестовали, остальные пятеро, в том числе президент компании, объявлены в розыск.

Следствие установило, что от действий аферистов пострадали более 18 тысяч человек.

«По предварительным данным, доход от криминального бизнеса фигурантов превысил 15 миллиардов рублей. Из них 158,5 миллиона рублей лидер сообщества легализовал путем приобретения недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Казахстане к пирамиде подключились даже родственники чиновников

3 февраля этого года расследование уголовного дело завершили и передали в суд. К этому времени удалось установить 35 причастных к деятельности пирамиды. Судебные тяжбы длятся до сих пор.

Оказалось, что в Казахстане пирамида набрала такие масштабы, что на уловки организаторов попались чиновники. 23 апреля в Астане вынесли приговор руководителю подразделения финансовой пирамиды Life is Good, которая обокрала 17 человек на 158 миллионов тенге, об этом сообщает издание Orda.kz.

За создание и руководство финансовой пирамидой ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Среди потерпевших оказались даже родственники чиновников. К примеру, в пирамиде состояла родственница бывшего министра образования Аслана Саринжипова и родная сестра бывшего заместителя акима Карагандинской области, пишут казахстанские СМИ.

Примечательно, что имя осужденной не раскрывается, а в мае стало известно, что реальное наказание ей заменили на условный срок.

Юрист из Санкт-Петербурга Максим Зинченко

Финансовая пирамида имела сложную для обывателя, но понятную для юриста легенду

Юрист из Санкт-Петербурга Максим Зинченко защищает пострадавших от действий организаторов пирамиды уже три года. По его словам, финансовая пирамида имела, на первый взгляд, сложную для обывателя, но понятную для юриста легенду.

«В этой легенде был международный холдинг, инвестиционная составляющая и жилищная кооперация, которая и близко не соблюдала нормы, предусмотренные Жилищным кодексом РФ. Договор подписывался на оказание образовательных услуг с иностранным юридическим лицом, а на реквизиты данного юридического лица денежные средства не переводились», – отметил он.

В 2021 году Максим Зинченко выиграл первый гражданский суд к одному из консультантов компании.

«Это дело стало знаковым для данной финансовой пирамиды, в последующем подобные суды начались по всей России, а данную практику изучил Центробанк РФ. Важно помнить: если вы передавали свои денежные средства наличными в руки такому же, как вы, физическому лицу, неважно под какую легенду, или переводили на банковскую карту такого же физического лица, взыскать эти денежные средства вы можете с данного физического лица», – рассказывает Зинченко.

По словам юриста, заявлений в полицию на эту организацию становится все больше.

Адвокат Александр Кормильцев

«Виновные лица следствием не установлены»

Как удалось узнать «Татар-информу», в Татарстане возбудили лишь одного уголовное дело, связанное с этой организацией. Единственной потерпевшей в нем числится Фаузия Ханипова. И то речь идет о мошенничестве, а не о создании финансовой пирамиды, как в Санкт-Петербурге.

Пока это дело до суда еще не дошло. Супруги Ханиповы и их дочь Лира Сахапова наняли адвоката Александра Кормильцева, который сейчас пытается помочь им вернуть деньги. По его словам, уголовное дело находится в следственном отделе МВД РФ Альметьевского района

«Дело возбудили 10 мая 2023 года по факту мошеннических действий. Мы неоднократно писали ходатайства, жалобы в различные ведомства и инстанции с целью проведения объективного расследования и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Тех, кто, по мнению моей доверительницы, похитил ее денежные средства. Однако по настоящее время уголовное дело все еще не в суде, неоднократно оно приостанавливалось по различным поводам. Виновные лица следственными органами также не установлены, аналогичное дело расследуется следственной частью Следственного управления МВД РФ по городу Санкт-Петербургу. Мы неоднократно просили соединить эти уголовные дела, однако нам отказывали», – рассказывает адвокат.

Стоит отметить, что некоторые вкладчики пирамиды реально получали квартиры и прибыль от инвестиций. Но это все была лишь ловушка для новых клиентов. Жилье для тех, кто вступил раньше, покупалось за счет средств новых вкладчиков. То же самое и с инвестициями. Это принцип работы любой пирамиды.

Чтобы не стать жертвой обмана, нужно помнить, что бесплатный сыр – только в мышеловке, а прибыль от вклада не может быть выше ставки, установленной Центробанком России.

Фотографии предоставлены Лирой Сахаповой