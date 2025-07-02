«Хотел создать фонд помощи тяжелобольным»: в казанском хосписе умер Дмитрий Бердников

Дмитрий Бердников

Фото: «Татар-информ»

Известный казанский активист Дмитрий Бердников умер сегодня в пять часов утра на 58-м году жизни. Об этом сразу известили его сестру. Эту информацию «Татар-информу» подтвердила заместитель руководителя казанского хосписа «Наташа» Ольга Мишутина.

Дмитрий Бердников поступил в хоспис 40 дней назад с тяжелой формой рака, на тот момент уже практически не ходил.

«До поступления в хоспис Дмитрию оказали всю необходимую помощь: его лечили, оперировали. К сожалению, медицина оказалась бессильна», – сказала Ольга Мишутина.

По словам Ольги Мишутиной, Бердников до последнего дня жизни был в сознании и, возможно, не осознавал тяжести своего состояния. Сотрудников хосписа поразила его активность.

«Дмитрий на пороге смерти остался борцом и даже хотел создать фонд помощи тяжелобольным людям. Он надиктовывал свои идеи, обращался к депутатам и к Владимиру Вавилову – руководителю фонда Анжелы Вавиловой. Он очень хотел, чтобы как можно больше людей получало помощь сразу», – рассказала Ольга Мишутина.

Как рассказали агентству в хосписе «Наташа», Дмитрий Бердников надеялся, что поправится и сможет помогать людям.