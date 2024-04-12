«Хотел сделать предложение, когда вернется»: о бойце из Кукмора рассказали мама и невеста

«Я старалась, чтобы мои сыновья были хорошими людьми»

Рафилю Халимову было 27 лет, когда он погиб. Он не успел жениться и порадовать родителей внуками. Он пожертвовал собой ради мира на Донбассе, ради своей Родины и своих боевых товарищей.

Похоронили Рафиля в родной деревне Татарская Тулба Кукморского района Татарстана. Сейчас там живут его родители Фирдавес и Ильмира Халимовы. В Казани живет его младший брат, и невеста Рафиля, так и не ставшая ему женой.

Ильмира Халимова всю жизнь работает учителем в школе, ее муж – тракторист. Всю жизнь супруги занимались общественно полезным трудом и сыновей воспитывали так, чтобы они приносили пользу людям. По словам матери, старший сын со школьной скамьи мечтал о карьере военного. Родители отговаривали, но Рафиль настоял на своем.

«Старалась воспитывать сыновей добрыми и отзывчивыми, чтобы они никого не обижали. По сравнению с отцом я была построже, наверное, это потому, что я – педагог. Я хотела, чтобы они были сильными, красивыми и всегда добивались своих целей. Я всегда говорила, что каждый человек должен сам добиваться своих целей. Может быть, я с Рафилем была слишком строгой. Но я старалась, чтобы мои сыновья были хорошими людьми», – поделилась она.

«Он никогда ничего не рассказывал, говорил: “Мам, тебе обязательно это знать?”»

Женщина говорит, что сын был очень подвижным, занимался спортом, всем интересовался. Учился хорошо, старался участвовать во всех мероприятиях, в том числе и патриотических: со школьным отрядом «Витязь» ездил на соревнования и занимал первые места.

«После окончания 11 класса он просился в военное училище, папа его отговаривал. Сначала он его послушал, поступил в университет, но потом все равно добился своего – ушел служить в армию по срочной службе. Через несколько месяцев сказал, что думает о службе по контракту. Мы снова начали его отговаривать, говорили, что сначала нужно получить образование. Он все-таки подписал контракт, и нам осталось только его поддержать – мы не могли поперек пойти», – вспоминает Ильмира Халимова.

Три года Рафиль прослужил в военной части в Казани связистом, а в 2021 году был командирован в Керчь, в феврале 2022 года его отправили на СВО. В июне боец вернулся домой – срок его контракта истек.

«Он никогда ничего не рассказывал, говорил: “Мам, тебе обязательно это знать?” После этой командировки он очень возмужал, стал очень взрослым, стал совсем по-другому разговаривать. Летом во время отпуска он сказал, что пойдет служить в спецназ, о чем всегда мечтал, и снова поедет на СВО. Говорил, что это только на один год, просил потерпеть. 11 сентября он снова поехал на фронт. Он даже не дал нам проводить его на вокзал. Сказал, что ему будет тяжело», – вспоминает мать героя.

«Я проснулась и почувствовала что-то неладное, сразу подумала, что с Рафилем что-то случилось»

В спецназ Рафиля хотели взять связистом, но из-за того, что его личное дело не пришло вовремя, его направили в штурмовую группу.

Ильмира Халимова говорит, что во время второй командировки сын редко выходил на связь, все новости она в основном узнавала через его невесту Миляушу.

«Сын писал ей сообщения, и она передавала нам. Но в конце сентября он совсем перестал выходить на связь. Две недели мы жили в ожидании, пока сын через товарища не передал, что все хорошо. Через два дня – 16 октября я проснулась и почувствовала что-то неладное, сразу подумала, что с Рафилем что-то случилось. Позвонила Миляуше, она стала меня успокаивать. Тогда она еще не знала, что он в этот день погиб», – расплакалась мать героя.

О том, что Рафиля не стало, они узнали только через несколько дней.

«Я звонила младшему сыну, он уже знал, что случилось с братом, но мне ничего не говорил. Вечером он приехал, я с порога задала вопрос: “Рафиля больше нет?”», – вспоминая об этом, мама Рафиля заплакала.

Младший сын лишь кивнул в ответ на вопрос матери, ему было очень сложно сообщать матери о гибели брата.

«Я думаю, даже если бы он знал, что погибнет, все равно выбрал бы такой путь»

23 октября Рафиля похоронили в родной деревне. На церемонии прощания родителям вручили орден Мужества, которым их сына наградили посмертно.

«Сначала я дома повесила его фотографии, а теперь мне тяжело на них смотреть, все убрала. Нас поддерживает Миляуша и ребята из отряда, где служил сын. Они зовут на все мероприятия, когда приезжают в отпуск, всегда навещают. Они каждый раз просят прощения, но я-то понимаю, что они не виноваты. Спасибо им большое, что не забывают», – говорит Ильмира Халимова.

Большую благодарность мать выражает проекту «Жена героя» и администрации Кукморского района за поддержку.

«Какой бы ни была поддержка, все равно очень тяжело. Он был первым моим ребенком, он первым назвал меня мамой. Я всегда хотела, чтобы у меня первым был сын», – говорит она.

Женщина вспоминает, как сын делился планами на жизнь: хотел купить дом в Казани и жениться.

«Мне все говорят: гордись, он – настоящий герой. Он хотел стать героем и стал им. Он очень любил свою работу. Когда он поступил на службу, он говорил: “Мам, это мое”. Настоящий патриот своей Родины. Я думаю, даже если бы он знал, что погибнет, все равно выбрал бы такой путь. Он понимал, что его ждет. Люди говорят, на лбу написана твоя судьба. Но я никогда в это не верила. А теперь верю. Я ему всегда говорила: береги себя, а у него, наверное, просто не было страха», – плачет мать.

«Он хотел при всех на плацу встать на колено и предложить мне стать его женой»

Невесте Рафиля – Миляуше Валиуллиной всего 25 лет. Она, так же как и его мама, учитель в школе. К родителям жениха она ездит каждый месяц. Девушка носит на безымянном пальце кольцо, которое выбрал для нее Рафиль, но так и не успел подарить. Уже после его гибели она узнала, что он хотел сделать ей предложение.

«Его друг рассказал, что Рафиль хотел жениться на мне, когда вернется из командировки. Он хотел при всех на плацу встать на колено и предложить мне стать его женой. Они вместе с другом присматривали кольцо, и когда этот друг приехал в отпуск, он сам купил это кольцо и подарил его мне. Теперь я постоянно его ношу. Оно мне очень дорого. Мне все говорят, что нужно жить дальше, отпустить, что он больше не вернется. Головой я это понимаю, но сердце никак не может принять, что такое вообще могло случиться», – поделилась девушка.

Рафиль и Миляуша познакомились в 2018 году – это была любовь с первого взгляда.

«Мы познакомились через его двоюродную сестру, которая была подругой моей подруги. Они захотели нас познакомить, ему прислали ссылку на мою страничку в соцсети. Мы переписывались две недели и решили встретиться. Встретились и с того дня уже не расставались», – вспоминает девушка.

«Он был сильный, мужественный, за ним я была как за каменной стеной»

Тогда Рафиль уже служил в Казани, здесь же училась Миляуша.

«Он был очень харизматичный, высокий, с ямочками на щечках. Он был сильный, мужественный, за ним я была как за каменной стеной. Я знала, что в любой момент могу обратиться к нему за помощью. Когда мы встретились, мне было 19 лет, это была моя первая любовь. В ноябре 2023 года было бы шесть лет, как мы познакомились. С момента его гибели я словно потерялась», – говорит Миляуша.

Виделись влюбленные редко – Рафиль очень много времени проводил на работе: постоянные дежурства, командировки и учения не давали им побыть вдвоем столько, сколько хотелось.

«Он всегда меня подготавливал к тому, что жены и девушки военнослужащих должны быть терпеливыми. Все праздники и выходные он был на службе. Но когда человека любишь, миришься со всеми сложными моментами», – вспоминает невеста героя.

Когда Рафиля командировали в Керчь, Миляуша не смогла поехать с ним – она еще училась. Приезжала к нему в гости, а потом началась СВО, и тогда разлука стала еще более мучительной. Все, что оставалось, – редкие и короткие телефонные звонки.

«Когда у него истек контракт, он решил подписать новый – был настроен очень серьезно, он не видел себя в другой сфере. У меня были попытки его отговорить, но все было бесполезно. Он давно мечтал пойти в спецназ. Ему предлагали выше должность в Керчи, так как он был хорошим связистом, но он отказался, хотел приехать поближе к родным», – говорит Миляуша.

«Это моя работа, как я могу остаться, когда они там. Я бросать их не буду»

Когда Рафиль приехал в отпуск с СВО, молодые люди старались как можно больше времени проводить вместе и с его родителями, собирали снаряжение в очередную поездку на фронт.

«Кто бы его ни отговаривал подписывать второй контракт, он говорил: “Это моя работа. Как я могу остаться, когда они там? Я бросать их не буду”. Рафиль рассказывал, что когда они заезжали в города, люди их очень радостно встречали. Он говорил, что в их глазах было столько страха и боли, они с такой благодарностью их встречали, приносили еду. Он говорил, что должен ехать, потому что не может бросить этих людей. Очень многого не рассказывал, берег наши нервы. Всегда в первую очередь переживал о нас, как бы тяжело ему самому ни было. Когда он вернулся из первой командировки, его глаза стали совсем другими, он очень изменился. Сложно представить, сколько горя увидели его глаза, сколько боли, сколько крови. Тогда он постарел года на три-четыре», – рассказывает Миляуша.

Боец пробыл в отпуске полтора месяца, время пролетело очень быстро. Настал момент прощания – тогда они виделись в последний раз.

«Первое время он выходил на связь, но с 26-го числа перестал звонить и писать, и так две недели. Это было очень тяжело. Эти две недели были очень напряженными, у него и мама очень переживала. Оказалось, что Рафиль вместе со своей группой пошел на штурм и попал в окружение. Так как он был очень хорошим связистом, смог связаться со своей группой. Он передал, чтобы они написали мне и сказали, что у него все хорошо и что он скоро выйдет на связь. После двух неделю без связи с ним эта весточка была очень долгожданной, на душе отлегло и стало спокойнее», – заплакала невеста героя.

Миляуше тяжело вспоминать об этом – тогда у нее появилась надежда на лучшее, но уже через два дня она узнала, что ее возлюбленный погиб.

«Осколок прошел мимо бронежилета, в районе руки, и попал прямо в сердце»

«Весь следующий день мы ждали, что он снова выйдет на связь, 16-го утром я заболела. У меня сильно болела голова. В час дня нам сообщили, что он погиб. Я плохо помню тот день, все было как в тумане. Ровно неделю его тело везли домой. Я очень благодарна ребятам, что его тело эвакуировали из окружения. Потом мне рассказали, что начался обстрел, осколок прошел мимо бронежилета в районе руки и попал прямо в сердце. Их было там пятеро, остальные получили контузию. Как рассказал боец, который был с ним, они побежали в укрытие, но Рафиль добежать не успел», – сквозь слезы вспоминает Миляуша.

В школе вместе с учениями Миляуша пишет письма для бойцов и передает их движению «Zа Победу! Казань», волонтеры переправляют их на фронт нашим защитникам.

«Каждый раз, когда мы с ребятами пишем письма, я представляю, что пишу ему», – поделилась девушка.

Всегда при себе она носит фотографии – их она отправила в последней посылке своему жениху.

«Я собрала для него посылку, наверное, за неделю до его гибели, но он так и не получил ее. Нам прислали ее обратно. На одной из фотографий я написала для него стихи, правда, тут уже плохо видно, что написано», – вздохнула она.

На обратной стороне снимка размытые от слез чернильные строчки – фотография помята, скорее всего, не раз сжимала ее девушка в минуты отчаяния.

«Нет тебя мне на свете дороже. Обещай, что когда-нибудь все же ты, конечно, вернешься домой», – это строки, которые Рафиль так и не успел прочитать.

Фотографии из семейного архива Халимовых