«Хотел исправить жизнь и поступить правильно»: боец СВО из Заинска о своем пути и планах

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Военнослужащему из Заинска – 36 лет. Позывной – Рыбак. Уже четвертый Новый год подряд он встречает не дома, а на передовой. С начала специальной военной операции он находится в зоне боевых действий по контракту.

Рыбак родился и вырос в Заинске, учился в седьмой школе. После окончания учебы получил профессию сварщика и работал по специальности. Обычная жизнь, обычные планы – создать семью, жить, работать. О войне он не думал.

«Не было такой мечты – идти на войну. Просто жизнь так обернулась», – говорит он.

Контракт он подписал в 2022 году, с самого начала СВО. На передовой прошел уже несколько направлений – Луганское, Донецкое, Херсонское, Запорожское. Начинал в Луганске, затем был Донецк, позже Херсон и Запорожье.

Его военная специальность – оператор автоматического гранатомета. За годы службы он сменил три направления, пережил тяжелые бои, ранения, потери.

«За четыре года я много друзей нашел. И потерял тоже», – говорит он.

О своем решении идти на войну Рыбак говорит как о внутреннем выборе.

«Я не знаю, как правильно сказать… Наверное, сила воли. Правильный поступок. Родину защищать – это правильно».

Он не скрывает: в прошлом был хулиганом, и война стала для него способом изменить себя. «Хотел жизнь свою исправить. И я считаю, что делаю что-то во благо общества».

За годы службы изменилось и его отношение к дому, и отношение близких к нему. «Внутри многое поменялось. Семья смотрит по-другому. Раньше я был хулиганом, а сейчас Родину защищаю. Гордятся. Есть чем гордиться».

Сейчас он находится в отпуске – четвертом по счету за все время службы. Раньше, признается, отпуска приходилось ждать по полтора года.

На груди у бойца – четыре медали. Две из них связаны с ранениями, полученными в 2022–2023 годах: пулевыми, осколочными, от мин и гранат. Также у него есть медаль «За Отвагу», полученная в 2022 году, награда «За мужество» в рамках частной кампании и медаль «Участник СВО».

Медаль «За Отвагу» он получил за ближний бой на Луганском и Донецком направлениях, в районе Артемовска.

Один из самых тяжелых эпизодов он вспоминает без эмоций, но с деталями. Во время штурма он оказался фактически один в поле. Его подразделение понесло потери, раненых пришлось эвакуировать под огнем. «Я всех перевязал, жгуты наложил. Они уползли, полкилометра ползли. А я остался».

Зима, сырая земля, поле, канавы. Он притворился мертвым, понимая, что над местностью работают дроны. Когда противник выходил из укрытий, он открывал огонь, а затем снова замирал. Отступать нужно было по открытому полю, и каждый шаг мог стать последним.

В какой-то момент он решил бежать. По нему начал работать снайпер. Несколько выстрелов – падение, рывок, снова выстрелы. Он ушел. «Один из тридцати я пришел целый», – вспоминает боец.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Позже позиции удалось отбить, но бой он запомнил навсегда.

О времени на войне Рыбак говорит просто: «Когда воюешь – оно тянется ужасно. Месяц как год. А потом вроде пролетает».

На вопрос, чего больше всего не хватает на передовой, он отвечает после паузы: «Любви».

Гуманитарная помощь доходит, говорит он, но многое бойцы приобретают сами – скидываются, покупают необходимое без лишних ожиданий.

В отпуске он старается отдыхать. На патриотические встречи не ходит – редкое время дома хочет провести в тишине. Друзья относятся с уважением, не дергают звонками, не просят лишнего. «Мне это нравится. Уважение чувствуется».

На вопрос, что бы он посоветовал тем, кто думает о контракте, отвечает противоречиво, честно, по-мужски: «С одной стороны – не ходите на войну. Это война. Там реально можно без рук, без ног остаться. А с другой – чтобы понять ценности, закалиться, стать мужчиной… Для мужиков война многое проясняет».

Планы на будущее у него простые и земные. «Когда война закончится – в больницу. Реабилитироваться. Первые планы такие».