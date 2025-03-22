«Хоть немного, да сэкономили!»: о ценах на весенних сельхозярмарках

Прошлым субботним утром многие горожане поспешили на ярмарочные площадки за овощами, мясной и молочной продукцией, яйцами, медом и многим другим. Корреспондент «Интертата» побывал на сельхозярмарке в Авиастроительном районе Казани.





«Производители не поднимают цены выше предложенных, это согласовано»

В Татарстане весенние сельскохозяйственные ярмарки будут проходить до 27 апреля. На первой из них заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров напомнил журналистам, что ярмарки проводятся по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«В Казани будут работать 12 площадок. К каждому [задействованному] сельскому району прикреплена какая-либо площадка. Цены на ярмарках на 10-30 процентов ниже, чем в магазинах. На какие-то виды товаров они не изменились с осени, на некоторые другие все же поднялись. Производители не поднимают цены выше предложенных, это согласовано», – рассказал он.

Свою продукцию в городах республики (а помимо Казани это Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольский район, Камские Поляны) представляют 22 района и 19 организаций агропромышленного комплекса, среди которых птицефабрики, тепличный комбинат «Майский», холдинговая компания «Ак Барс» и др.

«Никому не хочется отдавать задешево выращенное с таким трудом»

Как отмечает пресс-служба Минсельхозпрода РТ, по сравнению с весной прошлого года на 5 процентов снизились цены на мясо птицы (175 рублей за килограмм) и куриные яйца (100-105 рублей за десяток). Свинина (300 руб./кг), сахар (60 руб./кг), мука (30 руб./кг), молоко (50 руб./л) остались на уровне прошлого года. Масло продается по «осенней» цене – 770 рублей за килограмм. Цена за говядину на кости (500-550 руб./кг) на 15-20% ниже средней по городу. Картофель в связи с ростом цен в целом по России теперь стоит 40 рублей за килограмм, что опять-таки на 25-50 процентов ниже средней цены по городу.

На ярмарке мы заметили очереди к определенным видам продуктов. Особенно активно люди закупались яйцами, хотя цена на них в стране стабилизировалась и дефицита этой продукции не наблюдается. В чем же причина?

«Здесь, где я покупаю, с осени цена не изменилась. А в других местах мы не смотрели», – отвечает на мой вопрос Амина Шигавиева.

«Цены, конечно, очень высокие. Понятно, никому не хочется отдавать задешево то, что выращено с таким трудом», – считает другой покупатель, Гумер Галявиев.

Марат Зяббаров во время общения с журналистами также коснулся темы производства яиц.

«Республика полностью обеспечивает себя куриными яйцами. Например, лаишевская птицефабрика «Яратель» производит 800 миллионов яиц в год. Такая же фабрика строится в Апастовском районе. Первый этап этого проекта холдинга «Ак Барс» будет сдан в конце года. Ярмарки организуются с целью удовлетворить потребности населения, поэтому после сегодняшней первой ярмарки приступим к анализу. Первый день обычно ажиотажный. Посмотрим, чего много, а чего пока не хватает. Сегодня мы убедились, что продукция каждого вида представлена в достатке», – отметил министр.

«Здесь есть всё. И продавцы хорошие!»

В этот день на ярмарке можно было купить лук-сеянец от фермеров Высокогорского района. Лук сорта «штутгартер бессоновский» стоил 200 руб./кг, лук для зелени – 50 руб./кг.

Жители Казани супруги Шариповы рассказали, что нашли на ярмарке всё, что хотели, не потратив много времени.

«Вот купили сахар, масло немного подешевело, его тоже взяли. Про ярмарки говорили по телевизору. Конечно, мы очень рады и довольны – хоть немного, но сэкономили!» – поделились они.

Примечательно, что прилавки с мясом и мясной продукцией опустели уже к восьми утра. Особенно большим спросом пользовался фарш.

«Мы фермерское хозяйство из Высокогорского района. Привезли разное мясо. Цены и в деревне поднялись. Сейчас мясо стоит 500-550 рублей за килограмм, мякоть дороже. Были и ребрышки, и грудинка, но все уже закончилось. Халяльное мясо и свинину продаем отдельно», – рассказала Гульсина Зарипова.

Фирдиса Фатыхова предлагает покупателям заготовки собственного приготовления.

«Привезла укроп, петрушку, лапшу домашнюю, хреновину, свеклу. Я сама делаю чаи, пастилу. У меня есть сад под Казанью, там выращиваю фрукты и овощи», – поделилась она.

На ярмарке были представлены и продукты пчеловодства, прежде всего мед. Правда, спрос на этот товар, в отличие от мяса и яиц, оказался не слишком высоким.

«Привез мед в банках и в сотах. Сотовый мед уже кончается. Всего по 150 рублей предлагаю прополисное масло. Постоянные покупатели ждут, когда я приеду. К счастью, пчелы перезимовали хорошо, на днях планирую их выставить. Многие это уже сделали, весна ведь рано пришла», – рассказал пчеловод из Арского района Хабир Шигапов.

На ярмарке, как отметили многие собеседники, царила приподнятая, радостная атмосфера. Многие пришли семьями.

«По сравнению с магазинами продукция здесь намного дешевле. И по качеству, и по вкусу лучше. Сегодня хотим купить сыр, масло и другие молочные продукты», – поделилась чета Зиннатуллиных.

«Очень, очень нравится. Здесь всё есть. И продавцы хорошие. Пусть такие ярмарки проходят чаще! Цены ничего… Дороговато, конечно. Мы покупаем у тех, у кого привыкли покупать годами. Вот у этого мужчины цены пока не поднимаются. Ярмарка проходит богато и весело. Вы тоже не упускайте возможность купить что-нибудь!» – посоветовали мне приятельницы Роза Юсупова и Гульчира Сахибуллина.

Никто не ушел с пустыми руками

Прикрепленные к площадке представители Минсельхозпрода РТ следили за тем, чтобы цены на ярмарке соответствовали заявленным. Кроме того, специалисты ветеринарной службы и Россельхознадзора проверяли качество продукции. На ярмарке также была организована продажа готовой еды – прямо на месте жарились шашлыки, продавалась выпечка.

Возвращаясь с ярмарки, я обратил внимание, что никто не шел с пустыми руками – все были с полными пакетами и сумками, пожилые люди тянули за собой тележки с покупками.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, по итогам первой ярмарочной недели было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 61,5 млн рублей: 102,6 тонны овощей, в том числе 58,1 т картофеля, 14,4 т разливного молока, 35,6 т сахара, 163,3 тыс. шт. куриных яиц, 79,2 т мяса, в том числе 39,2 т говядины, и др. В прошлом году на сельхозярмарках в Татарстане реализовали продукции на сумму 1 млрд 704 млн рублей.

Адреса ярмарок

Казань:

1. Открытая торговая площадка АО «Агропромышленный парк «Казань» (ул. Аграрная, 2)

2. Площадка перед гипермаркетом «Бахетле» (пр. Хусаина Ямашева, 71а)

3. Площадка на территории рынка «Дерби» (пос. Дербышки, ул. Липатова, 7)

4. Площадка перед гипермаркетом «Бахетле» (ул. Ленинградская, 27)

5. Площадка перед парком им. К. Тинчурина (пересечение ул. К. Тинчурина и ул. Татарстан)

6. Проспект Победы, 46в

7. Шатровая площадка (ул. Дементьева, 7)

8. Площадка в поселке Юдино (ул. Революционная, 12)

9. Шатровая площадка по ул. Декабристов, 133

10. Шатровая площадка по ул. Ю. Фучика, 64

11. Площадка на пересечении ул. Беломорской и ул. Гудованцева

12. Шатровая площадка по ул. Академика Лаврентьева, 10

Набережные Челны:

1. Площадка перед стадионом «Строитель» (набережная Габдуллы Тукая, 16)

2. Территория Ипподрома (пр. Чулман)

Нижнекамск:

1. Ул. Бызова, 2а (площадка ООО «Бызовский рынок»)

2. Проспект Строителей, 2б (площадка на Центральном рынке ООО «Комета»)

Зеленодольский муниципальный район:

1. Технополис «Новая Тура», площадка возле павильона №1

2. Площадка перед ТЦ «Радужный» (пос. Осиново, ул. Садовая, 9)

Камские Поляны:

Территория парковки ледового дворца «Олимпия»

В Казани на двух привычных для горожан площадках – на улицах Батыршина и Краснококшайская – ярмарки не проводятся из-за ремонтно-строительных работ. Для жителей этих микрорайонов ярмарка будет организована на парковке ТЦ «Тюбетейка» у Московского рынка. Свою продукцию здесь представят Буинский и Дрожжановский районы.