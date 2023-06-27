Песни «Матери ветра» и поклонение Солнцу: Татарстан отпразднует мордовский Валда Шинясь

Праздник мордовской культуры Валда Шинясь посвящен летнему солнцестоянию

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цель — приобщить к культуре молодежь и детей на примере наследия наших предков»

Праздник мордовской культуры Валда Шинясь посвящен летнему солнцестоянию. В переводе на русский язык означает «Светлый день» и ассоциируется именно с ярким солнцем, изобилием и плодородием.

«Праздник приурочен к самому светлому, самому длинному дню в году. Поэтому он проводится в период второй половины июня. Мы ни разу не проводили его раньше 15 июня и впервые ушли в июль месяц», — сообщил заместитель главы Тетюшского района Евгений Курков сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

Валда Шинясь отмечается в Татарстане с 2014 года при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и Правительства РТ.

Евгений Курков: «Цель возрождения и проведения праздника — вспомнить историю, изучить корни, воспитать и приобщить к культуре молодежь и детей на примере наследия наших предков» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Праздник традиционный, республиканский. Цель его возрождения и проведения — вспомнить историю, изучить корни, воспитать и приобщить к культуре молодежь и детей на примере наследия наших предков», — отметил замглавы Тетюшского района.

Место проведения мероприятия также выбрано не случайно. Здесь компактно проживают четыре национальности: татары, русские, чуваши и мордва-мокша. Курков отметил, что наибольшее в Татарстане количество представителей мордвы проживают в шести мордовских населенных пунктах в Тетюшском районе — в общей сложности здесь их около 10% от общей численности в республике.

«Тетюшский район — многонациональный. Для нас все праздники едины: и татарский Сабантуй, и русское Рождество, и чувашский Чуклеме», — подчеркнул Курков.

Первого июля гостей будут ждать на праздничной поляне – центральной площади села Кильдюшево Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Знаменитая «Тюштянская ярмарка» представит выставку-продажу изделий народных умельцев

Первого июля гостей будут ждать на праздничной поляне – центральной площади села Кильдюшево. Здесь расположатся ярко оформленные шатры, палатки и столы с угощениями.

Около 20 точек откроются на знаменитой «Тюштянской ярмарке» — выставке-продаже изделий народных умельцев, где будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства: мордовские куклы «мотанка», изделия из дерева, украшения, картины и многое другое.

«Также на поляне будут проходить различные игры, спортивные соревнования с мордовским уклоном, будет представлен детский театр», — рассказал Евгений Курков.

«На поляне будут проходить различные игры, спортивные соревнования с мордовским уклоном» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо этого, гости смогут посетить мордовское подворье и рыбацкую деревню. Представители мордовского этноса раньше во многом питались рыбой, поэтому в их национальной кухне много рыбных блюд.

«Каждый на празднике найдет свою изюминку, — заверил замглавы. — Для кого-то будет интересна спортивная часть соревнований, кто-то заинтересуется историей появления мордвы в Тетюшском районе».

Об истории, по словам Куркова, расскажет театрализованный пролог, который также порадует зрителей хореографическими композициями и познакомит с мордовскими мифологическими персонажами и эпическими героями.

Хедлайнерами фестивальной части праздника Валда Шинясь станут три мордовских этноколлектива Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы ждем более 15 коллективов из Татарстана, Ульяновской области, Чувашии, Мордовии»

Хедлайнерами фестивальной части праздника Валда Шинясь станут три мордовских этноколлектива, которые выйдут на сцену в самобытных костюмах и исполнят народные песни.

«Мы пригласили три профессиональных ансамбля из Республики Мордовия. Это государственный ансамбль „Умарина“, в составе которого приедут более 50 человек, а также фольклорные коллективы „Морама“ („Песня“) и „Вармава“ („Мать ветра“)», — пояснил спикер.

На сцену также выйдут самодеятельные творческие коллективы из районов Татарстана и соседних регионов. «Ждем более 15 коллективов из Татарстана, Ульяновской области, Чувашии, Мордовии», — заметил чиновник.

Всего в этом году на праздник Валда Шинясь ждут 3 тыс. гостей и участников.

На сцену также выйдут самодеятельные творческие коллективы из районов Татарстана и соседних регионов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы надеемся на Всевышнего, что он даст хорошую погоду»

Также предусмотрена обрядовая часть праздника. В прошлом году был возрожден и проведен спустя полвека старинный обряд «Шити сюконяма» («Поклонение Солнцу»).

«Обряд будет проведен с выходом на родник Кереметь — это святой источник, куда ходят многие люди», — сообщил Курков.

Он проводится на рассвете. С первыми лучами солнца бабушка встает, умывается, зажигает свечу перед иконами, молится и собирает корзину. В корзину она кладет нехитрую снедь: хлеб, блины, яйца, пирог, мед, квас — и выходит на перекресток.

Всего в этом году на праздник Валда Шинясь ждут 3 тыс. гостей и участников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На перекрестке собираются ее подруги-односельчанки, все вместе они идут на родник Кереметь — место моления местных представителей мордвы-мокши. Моления здесь проводились на протяжении нескольких веков, с тех пор как в 1648 году образовалось село Кильдюшево. Уже тогда родник был широко известен.

«Мы надеемся на Всевышнего, что он даст хорошую погоду. Хотя прогноз обещает дождь. Но дождю надо радоваться, он нужен, мы — сельскохозяйственный район. И, несмотря ни на что, хоть каменный дождь пойдет, праздник состоится. Всех приглашаем», — заключил спикер.