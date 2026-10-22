Хоть бы извинились: 92-летняя женщина ищет справедливости после наезда самоката

Нина Старикова посвятила более 40 лет жизни работе в школе. В своем почтенном возрасте она вела достаточно активную жизнь, но все резко изменилось – ее сбил электросамокат. Очевидцы говорят, что самокатом управлял подросток, однако мать мальчика пытается доказать, что бабушка упала сама, а ее сын ни в чем не виноват.





92-летнюю Нину Старикову в мае на скорости сбил самокат, которым управлял подросток

Фото предоставлено очевидцами

«В свои 92 года она была очень активной, ходила в храм – до того, как ее сбил самокат»

Кировский районный суд рассмотрел жалобу матери подростка из Казани, которая требовала прекратить административное дело о наезде самоката на пенсионерку. Внучка 92-летней Нины Стариковой Ксения Орлова рассказала «Татар-информу», что 29 мая, когда бабушка возвращалась домой из Кизического монастыря, на тротуаре возле дома № 10 на улице Лушникова в нее на скорости влетел самокат. Управлял им подросток, который вез на этом же самокате подругу.

По словам Ксении, в результате наезда Нина Старикова получила перелом шейки бедра. Скорая доставила ее в больницу, где она провела 10 дней. Прошло почти полгода, женщина еле встает – в ее возрасте такая травма практически приговор.

«Год назад умерла моя мама – дочь бабушки, из родственников в Казани у меня больше никого нет. Я очень боюсь ее потерять», – рассказывает Ксения Орлова.

Теперь 92-летняя женщина вынуждена доказывать, что пострадала в результате наезда самоката, поскольку мать одного из подростков утверждает, что женщина упала сама, а ее сын ни в чем не виноват. К слову, никакой помощи от семьи подростка Нина Старикова не получила, даже элементарных извинений.

Ксения рассказала, что ее бабушка – ветеран педагогического труда, награждена знаком отличия «Почетный наставник».

«Она всю жизнь проработала преподавателем французского языка, ее стаж более 40 лет. Работала в Суворовском училище, в Зеленодольске, в 122-й школе Казани, но большую часть жизни в 9-й гимназии. Бывшие ученики до сих пор поддерживают с нею связь. Даже те, кто живет в других городах и странах. Женщина, несмотря на возраст, была очень активной, ходила в храм, но все это до того, как ее сбил самокат. Сейчас у нее очень много страхов», – объяснила она.

По словам Ксении, очевидцами наезда на ее бабушку были многочисленные прохожие.

«Я шла на работу, когда увидела, как на асфальте лежала бабушка, возле нее толпились люди. Рядом были подростки – девочка плакала, мальчик был испуган, старался подложить под голову бабушки какие-то вещи. Он сильно переживал. Бабушка лежала на асфальте, пыталась встать, жаловалась на боль в бедре. Она попросила позвонить внучке Ксюше. Прохожие мне рассказали, что она шла первая в числе пешеходов, которые переходили дорогу на светофоре. Он в это время проезжал дорогу с другой стороны, но не спешился – видимо, не рассчитал скорость, по касательной задел женщину», – рассказала «Татар-информу» одна из свидетелей происшествия.

На фото слева внучка Ксения Орлова Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Уголовное дело не было возбуждено, нам отказали даже в возбуждении административного дела»

После случившегося Ксении пришлось и ухаживать за бабушкой, и бегать по различным инстанциям с просьбой наказать виновника.

«Мне удалось выяснить, что этот подросток учится в девятом классе, а его мама – директор школы. Они с нами ни разу не связались, не принесли никаких извинений. Я писала заявление в полицию, обращалась в автоинспекцию и прокуратуру, но это никак не повлияло на ход дела. Уголовное дело не было возбуждено. Нам отказали даже в возбуждении административного дела – в полиции ссылаются на возраст предполагаемого виновника. Единственное, меня уведомили о том, что с подростком была проведена профилактическая беседа. Это всё на сегодня. На учет его не поставили ввиду положительных характеристик, хотя я знаю, что на этого молодого человека многократно жаловались в школе», – рассказывает Ксения Орлова.

Еще один вопрос пока остался без ответа: как подросток взял в прокат самокат, если услуга эта доступна с 18 лет? Кататься на нем можно только по одному, хотя свидетели уверяют – ехал он вместе с подругой. Внучка Нины Стариковой отправила запрос в кикшеринг, но ответа пока не получила.

«Я думаю, что мать, которая допустила, что ее сын катается на самокате, да еще и вдвоем с кем-то, должны были привлечь к ответственности по статье “Неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению и защите прав детей”. Но этого тоже не было сделано», – говорит внучка пострадавшей.

По результатам судмедэкспертизы вред, причиненный здоровью пенсионерки, был оценен как «средней степени тяжести». Ксения с этим в корне не согласна, она считает, что это тяжкий вред – об этом говорит характер травмы в сочетании с возрастом пострадавшей. В документе прописано, что женщина упала после удара тупым предметом, которым мог быть самокат или часть тела, что свидетельствует о том, что толчок, после которого она рухнула на асфальт, был.

«Теперь мать подростка пытается исключить из официальных документов ГИБДД сам факт наезда на мою бабушку. Наша позиция твердая и неизменная: факт происшествия полностью доказан материалами дела. Это подтверждается рапортом инспектора ДПС, показаниями бабушки, независимых свидетелей, судебно-медицинской экспертизой и личными объяснениями самого несовершеннолетнего, который сам признал, что задел человека, когда ехал на самокате. Несмотря на возраст и тяжелую травму, моя бабушка проявляет колоссальную стойкость, сейчас восстанавливается после операции и не намерена сдаваться», – подчеркнула внучка пострадавшей.

Она отметила, что ее цель – восстановить справедливость.

«Меня серьезно беспокоит позиция, которую заняла мать несовершеннолетнего. Она является руководителем образовательной организации, педагогом. Вместо того, чтобы в такой ситуации проявить простое человеческое сочувствие, связаться с пострадавшей и предложить помощь, она выбирает путь полного отрицания очевидных фактов и пытается через суд оспорить сам наезд. Свое безучастие мать подростка аргументирует тем, что ей якобы “неизвестны контакты пострадавшей стороны”. Однако эти утверждения полностью опровергаются материалами дела. Она непоследовательна в своих действиях: сначала подписывает первичные документы, где зафиксирован факт наезда и указаны наши контактные данные, подтверждая, что ознакомлена с ними. И лишь затем, в схеме ДТП, она решает написать, что не согласна с обстоятельствами. Для меня это веский сигнал: человек, призванный руководить процессом воспитания детей, в реальной жизни демонстрирует принципиальный отказ от ответственности и безучастие к пострадавшему пожилому человеку, чей моральный облик имеет ключевое значение в сфере образования», – заявила Ксения Орлова.

Нина Старикова не смогла сама прийти в суд – ей тяжело ходить после происшествия. В суд пришли ее внучка с юристом и коллега пострадавшей Венера Кашафова в качестве слушателя. Последняя рассказала, что училась у Нины Александровны, а потом сама стала педагогом.

«Она была моим классным руководителем, также у нее училась моя мама, а потом я была классным руководителем у ее внучки. Сейчас всем моим одноклассникам по 60 лет, и она помнит дни рождения каждого из нас и других своих учеников. Она до сих пор в курсе всех наших дел, всегда с нами на связи. Последний раз мы все вместе собирались на ее 90-летие», – отметила педагог.

Она рассказала, что вместе с другими коллегами пыталась достучаться до матери подростка, но получили в ответ лишь отрицание и агрессию.

«Мою коллегу после звонка этой женщине вызвали в отдел образования, где отчитали. Я ходила к председателю профкома, после этого он пригласил мать подростка на беседу, однако она и после этого нас не услышала. Никаких извинений не было», – говорит Венера Кашафова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мне очень жаль, что у Стариковой такая внучка, которая аферистка, не работает и ничем не занимается»

В суд мать пришла вместе с сыном. Ни с кем из участников процесса не поздоровалась. На вопросы журналистов отвечала резко, не стесняясь в выражениях.

«При чем тут Старикова, при чем тут самокат? У нас вообще другое дело. Я никаких комментариев давать не буду и вообще говорить на эту тему не буду. Если у вас выйдет материал, я сразу подам на вас в суд – я вас сразу предупреждаю. Почему я должна что-то говорить? Давайте закончим», – отрезала женщина.

Она заявила, что попросит закрыть судебное заседание из-за присутствия прессы и слушателей.

«Вы сейчас представляете интересы я вообще не понимаю кого. Если бы люди как-то хотели решать по-хорошему, по-доброму, они бы решали. Но изначально они решают это за спиной. Поэтому с такими людьми я вообще никакого общения не намерена вести», – добавила она.

В дискуссию вступила Венера Кашафова.

«Я за вас очень рада, что вы являлись классным руководителем Ксении, что вы не научили человека простым нормам морали. Мне очень жаль, что у Стариковой такая внучка, которая аферистка, не работает и ничем не занимается», – сказала Венере Кашафовой мать подростка.

Женщина пожаловалась на то, что Ксения Орлова сама не вышла с ней на связь и ничего не сообщила о произошедшем.

«Нас ни с каким делом не ознакомили, нас пригласили и опросили – никаких телефонов нам не давали. Мне жаль, что вы так ополчились на ребенка, которому 15 лет», – продолжила она.

Женщина утверждала, что у Ксении был телефон ее сына, но она не связалась с ним.

«До того, пока нас не пригласили в ГИБДД, мы вообще не знали, что случилось», – утверждала она.

Затем мать подростка, сославшись на презумпцию невиновности, подчеркнула, что суда, где ее сына признали бы виновным, не было, а значит, говорить о его виновности нельзя.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Хоть бы извинились, но они считают, что так и нужно»

Помощник судьи пригласила всех участников в зал судебного заседания.

Первым делом мать подростка заявила ходатайство о том, чтобы судебный процесс закрыть.

«На моего сына постоянно совершаются нападки. Мне постоянно приходится его успокаивать, а у него ОГЭ скоро», – говорила она.

Женщина ссылалась на то, что присутствие журналистов может пагубно сказаться на ее ребенке. Суд, выслушав ее мнение, попросил представителей СМИ покинуть зал.

Позже внучка Нины Стариковой сообщила агентству, что жалобу матери подростка суд не удовлетворил. Теперь она намерена добиться наказания виновных.

«Мы с коллегами моей бабушки обращались к министру образования и науки Татарстана. Он нас выслушал. Позже мне пришло письмо, в котором было указано, что в отношении матери подростка была проведена проверка, которая не нашла оснований для наказания и применения каких-либо мер. Нам сообщили, что нормы педагогической этики она не нарушала. Также нам сообщили, что подросток состоит на внутреннем контроле образовательной организации, а на КДН, где рассматривалось происшествие, был зафиксирован факт нарушения им ПДД – он не спешился на переходе, а сам факт наезда подтвержден не был», – рассказала Ксения.

Нина Александровна передала нам видеопослание, в котором высказала свое отношение к ситуации.

«Вот такие несчастья сопроводили меня в конце жизни – надо же было этому мальчику на всей скорости сбить старого человека. За всю жизнь мою такого не было: и операции, и постоянные боли. Сил двигаться нет, нога не дает никак. Я удивляюсь черствости и мальчика, и его мамы. Хоть бы извинились, но они считают, что так и нужно: “Подумаешь, ничего страшного, человека сгубили”. Мало того, физические страдания, так мне, как пенсионеру, еще и множество материальных расходов пришлось претерпеть», – рассказала пенсионерка.

Внучка Нины Александровны отступать не намерена – она планирует дальше обращаться в суд, чтобы привлечь к ответственности тех, по чьей вине близкий ей человек терпит такие страдания.

Видео предоставлено внучкой пострадавшей Ксенией Орловой