Хостел, кинотеатр, кафе: райпо начали оказывать новые услуги сельчанам Татарстана

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В последние годы многие потребительские общества и кооперативы Татарстана оказывают новые виды услуг сельскому населению. Об этом рассказал председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов сегодня на отчетном собрании Союза организаций потребительской кооперации РТ.

«Новыми направлениями в отрасли можно назвать организацию минипекарен для изготовления мелкоштучных, кондитерских и кулинарных изделий по традиционным рецептам, дополнение обслуживания трендом «кофе навынос» и другое», – заявил он.

В пример Шаймарданов привел Агрызское райпо и кооператив «Услонский». Они специализируются на выпуске широкого ассортимента кондитерских изделий, пирожных, десертов и тортов с различными начинками. «Ассортимент продукции пользуется особым спросом как в Татарстане, так и в других регионах России», – подчеркнул он.

Руководитель Татпотребсоюза добавил, что Кукморский райпо в феврале открыл кафе «Вершина» с отдельным залом для компьютерных игр и детской зоной. По его словам, этот проект – «важный шаг в развитии местной гастрономической культуры».

Кроме того, Сармановский кооператив организовал предприятие «Светводоканал» для бесперебойной подачи чистой воды и безопасной утилизации сточных вод в сельских населенных пунктах. «Потребность в указанных услугах огромна», – отметил руководитель Татпотребсоюза.

Шугуровское райпо ежегодно вырабатывает 900 куб. метров лесоматериалов, а также закупает зерно и поставляет населению по заявкам на сумму 7 млн рублей. И оказывает услуги «Водоканала» по примеру Сармановского кооператива.

Бавлинский кооператив «Рассвет» ежегодно поставляет сельским жителям 1,5 тыс. куб. метров дров. Аксубаевское райпо через свою пилораму поставляет сельчанам 1,2 тыс. куб. метров пиломатериалов на сумму 10 млн рублей. Апастовский кооператив обеспечивает весь район широким ассортиментом постельного белья и штор.

Кооператив Арского района ввел в эксплуатацию торговый центр «Северный» и складские помещения общей площадью 5 тыс. кв. метров. Сабинский райпотребсоюз после реконструкции теплицы открыл инкубатор для вывода и выращивания 8 тыс. цыплят в месяц, сообщил Шаймарданов.

Муслюмовский райпо открыл хостел на 66 мест. «Его заполняемость обеспечивается за счет размещения участников спортивных и культурных мероприятий, проводимых муниципалитетом и республиканскими организациями», – уточнил он.

В начале февраля Рыбно-Слободское потребительское общество открыло кинотеатр на 40 мест площадью 80 кв. метров. Объем инвестиций составил 15 млн рублей. «Это новый вид услуг в нашей системе», – констатировал руководитель Татпотребсоюза.

По его словам, проведена инвентаризация пустующих площадей. Сейчас на них запущено новое производство в 12 райпо на 17 объектах.

«Открыты минипекарни, кафе, цеха по выработке полуфабрикатов и кондитерских изделий, выпечек национальных кухонь, солению и копчению рыбы, мясных изделий. Необходимо продолжить эту деятельность, она даст возможность создать дополнительные рабочие места и обеспечить население эксклюзивной продукцией домашнего приготовления и повышенного спроса, а также расширить виды услуг оказываемых населению», – резюмировал Шаймарданов.