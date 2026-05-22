22 мая 2026 13:55

Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити»

Фото: mancity.com

Испанский наставник «Манчестер Сити» покинет английский клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

Он тренировал клуб 10 лет – с 2016 года. Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» шесть раз выиграл чемпионат Англии, еще пять раз брал Кубок английской лиги, по три раза – Кубок Англии и Суперкубок страны.

Также впервые в истории своего клуба «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок.

Последним матчем Пепа в английском клубе станет игра 38-го тура АПЛ. В соперниках – «Астон Вилла».

