Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити»

Фото: mancity.com

Испанский наставник «Манчестер Сити» покинет английский клуб по окончании этого сезона. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

Он тренировал клуб 10 лет – с 2016 года. Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» шесть раз выиграл чемпионат Англии, еще пять раз брал Кубок английской лиги, по три раза – Кубок Англии и Суперкубок страны.



Также впервые в истории своего клуба «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок.



Последним матчем Пепа в английском клубе станет игра 38-го тура АПЛ. В соперниках – «Астон Вилла».