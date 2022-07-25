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Спорт
25 июля 2022  21:19
Cергей Гаврилов

Хорватский форвард покинул УНИКС

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Сегодня УНИКС официально покинул хорватский форвард Желько Шакич. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Тридцатичетырехлетний тяжелый форвард сборной Хорватии, завершавший чемпионат в составе татарстанской команды, вернется в литовский «Леткабелис», за который выступал в сезоне-2019/20.

Шакич перешел в казанский клуб в апреле этого года из саратовского «Автодора» и провел в составе УНИКСа 13 матчей в Единой лиге ВТБ. Его средние показатели составили 5,0 очка, 2,4 подбора и 0,7 передачи.

Из прошлогоднего состава УНИКС официально не простился лишь с американским форвардом Джеромом Джонсоном, который вместе с Шакичем перебрался в Казань из «Автодора» в этом году.

#БК Уникс
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