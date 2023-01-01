news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Путешествия и туризм
1 января 2023  15:17

Хорватия официально вошла в Шенгенскую зону

news_top_970_100

Хорватия стала 20-м государством, присоединившимся к Шенгенскому региону. С 1 января евро стал здесь государственной валютой и в течение ближайших двух недель вытеснит местную куну, сообщают «Известия» со ссылкой на портал 24.sata.

Национальная валюта будет обмениваться на евро по определенному курсу. Ожидается, что обмен полностью завершится уже к концу этого года.

Власти ожидают, что присоединение к Шенгену позволит нарастить турпоток в Хорватию, упростит перевозки грузов и пассажирское сообщение.

#хорватия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное