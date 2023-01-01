Хорватия официально вошла в Шенгенскую зону

Хорватия стала 20-м государством, присоединившимся к Шенгенскому региону. С 1 января евро стал здесь государственной валютой и в течение ближайших двух недель вытеснит местную куну, сообщают «Известия» со ссылкой на портал 24.sata.

Национальная валюта будет обмениваться на евро по определенному курсу. Ожидается, что обмен полностью завершится уже к концу этого года.

Власти ожидают, что присоединение к Шенгену позволит нарастить турпоток в Хорватию, упростит перевозки грузов и пассажирское сообщение.