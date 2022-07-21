Хорватский экс-форвард УНИКСа Хезонья перешел в «Реал Мадрид»

Бывший форвард УНИКСа Марио Хезонья стал игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает пресс-служба «Королевского клуба».

Отмечается, что один из лучших баскетболистов Европы подписал контракт с королевским клубом на два года.

Напомним, хорват выступал за УНИКС в сезоне-2021/22. Баскетболист принял участие в 30 матчах Единой лиги ВТБ в составе казанцев, набирая в среднем 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата за игру.

По итогам прошлого сезона Хезонья был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. О переходе хорватской звезды УНИКСа в «Реал» в СМИ начали говорить еще весной, и поначалу Марио публично опровергал эту информацию. Чуть позже переход все же состоялся.