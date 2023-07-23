Хороводы, дегустации и рубка шашкой: в Елабуге проходит фестиваль Иван-чая

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Сегодня в селе Анзирка Елабужского района проходит традиционный фестиваль Иван-чая. Организаторы подготовили для гостей мероприятия праздничную программу с выступлениями фольклорных коллективов, мастер-классами по ферментации чая, презентацией предметов старины.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Гости могли приобрести сувенирную продукцию и предметы быта на ярмарке народных мастеров, принять участие в театрализованном представлении, поводить хороводы и послушать старинные народные песни.

Видео: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Хозяева угощали гостей полезными травяными напитками из Иван-чая и других душистых трав и цветов, медом и конфетами.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

По словам организатора праздника Евгении Терешиной, ежегодно на фестивале собирается огромное число посетителей со всей страны. Сегодня сюда приехали творческие коллективы и туристы из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мамадыша, Санкт-Петербурга. И, как неожиданно выяснилось, присутствовали гости из Франции.

Гузель Агишина, главный редактор русско-французского журнала «Перспектива» (город Марсель) посещает фестиваль уже второй раз. Ей нравится особенная атмосфера праздника, простота и душевность, которой он наполнен.

Гузель Агишина, главный редактор русско-французского журнала «Перспектива» и Олег Агишин, президент русско-французской Ассоциации «Перспектива» (город Марсель, Франция) Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

По ее мнению, проведение подобных фольклорных праздников имеет огромное значение – они способствуют популяризации культурно-исторических традиций, приобщению молодежи к истории.

«Мы живем во Франции уже давно, больше 20 лет, но при этом мы сохраняем свою родную культуру и передаем ее своим детям. И дочь, и сын – оба прекрасно говорят на двух языках, на французском и русском. Нельзя забывать свою культуру», – говорит Гузель Агишина.

Гостья призналась, что является поклонницей травяного чая и с удовольствием дегустирует напитки на празднике. В этом году, к примеру, впервые попробовала кофе из желудей. Как и в прошлый раз, она планирует приобрести иван-чай и отвезти его в качестве гостинца во Францию.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

В это же время на специально организованной площадке проходили соревнования по рубке шашкой. Все желающие из числа зрителей тоже могли подержать в руках старинное оружие и сделать несколько взмахов, срубив обозначенную цель.

Сами спортсмены признаются, что главное в мероприятии – возможность общения с единомышленниками.

«Занимаюсь этим спортом с 2018 года, впоследствии стал тренером и главным судьей. Участие в соревнованиях дает ощущение счастья, общение с единомышленниками продлевает молодость и в целом жизнь. Первый раз в Елабуге, в Анзирке — место прекрасное. В следующий раз приедем сюда всей семьей», – говорит Сергей Кузьмичев, приехавший в Елабужский район из Ульяновска.

По мнению председателя высшего тренерского совета Федерации рубки шашкой «Казарлан» Петра Антоняка, тренировки с шашкой развивают координацию, силу, глазомер – то есть все, чем должен обладать настоящий воин-защитника. «Надо чтить оружие предков и уметь им владеть», – считает елабужанин.

Видео: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Я ловлю впечатление и ощущение от тех, кто смотрит на нас. Когда приглашаем поучаствовать зрителей, я чувствую, что даже у мужчин, которые впервые берут в руки шашку, трясучка начинается. Это просыпается родовая память, потом начинают всплывать картинки из прошлого: а у нас шашка над кроватью висела, а мой ведь дед где-то там воевал и так далее», – поделился представитель башкортостанского отделения Федерации рубки шашкой «Казарлан» Валерий Николаев.

На игровых площадках и среди разнообразных мастер-классов каждый смог найти себе занятие по душе. «Мы три раза были на этом фестивале. Наслаждаемся природой, пробуем чай, с удовольствием водим хороводы. И дети рады, и мы – родители. В этом году приехали с бабушкой. Несмотря на возраст, она участвует в играх вместе с нами», – поделилась впечатлениями семья Горошкиных из Набережных Челнов.