Хороводы, 3D-спектакли, шествия Дедов Морозов: в Нижнекамске откроются елочные городки

В Нижнекамском районе началась череда новогодних мероприятий: совсем скоро жители смогут посетить 8 праздничных елочных городков с торжественными программами, играми, концертами и интерактивными зонами. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления культуры района Эльвира Каримуллина.

«Для Нижнекамска Новый год – это не просто смена года, а важный праздник, который объединяет жителей, формирует городскую идентичность и создает особую праздничную атмосферу», – отметила Каримуллина.

Старт праздничной программы будет дан 19 декабря с муниципального фестиваля-конкурса Дедов Морозов «Хрустальный посох» на крыльце ТЮЗа. Участники соревнуются за главный атрибут конкурса – переходящий «Хрустальный посох». В тот же день шествие Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей пройдет в парк «СемьЯ», где в 19:00 состоится торжественное открытие Центральной городской елки.

«Мэр города Беляев Радмир Ильдарович примет участие в церемонии зажжения огней на елке и вручит награду победителю конкурса «Хрустальный посох», – рассказала докладчица.

На площадке в парке им. Г.Тукая жителей ждет театрализованное представление «Новогодний городок зажигает огни», интерактивные игры, хороводы, выступления творческих коллективов, фотозоны и, конечно, появление Деда Мороза и Снегурочки.

В поселке Красный Ключ на площадке возле РДК «Мирас» развернется программа «Новогоднее волшебство» с участием артистов художественной самодеятельности, интерактивами и праздничным концертом. В парке «Veliki» пройдут флешмобы, театрализованное представление и концертная программа с детскими играми.

Елочные городки в скверах им. Лемаева и «Шинник», а также в парках Нефтехимиков и Солнечная поляна предложат жителям театрализованные шоу, концертные программы, игры со зрителями и фотозоны. Особое внимание уделено конкурсам на лучшие маскарадные костюмы, участие в которых могут принять все желающие.

Главным детским событием станет Елка Главы Нижнекамского муниципального района 20–21 декабря в Театре юного зрителя. Для 1799 детей участников СВО и 700 одаренных школьников будет показан новогодний спектакль по мотивам сказок Г. Х. Андерсена с использованием 3D-технологий и элементами теневого театра. Завершит праздник традиционный новогодний хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, а лучшие юные исполнители получат подарки.