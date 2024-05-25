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Хороводами и песнями в Татарстане отметили чувашский праздник «Микула уяве»
Жители села Альшеево Буинского района провели праздник «Микула Уяве». Хороводы, игры и песни звучали весь день, но самая главная цель — сохранить традиции чувашского народа.
Праздник начался с традиционного хоровода «Вай калани» — и стар, и млад водили хоровод, напевая старинные песни. Молодежный ансамбль «Каскад» приехал из Буинска. По словам художественного руководителя Марины Самытиной, сохранение и развитие традиций чувашского народа — это главная задача молодёжи.
«Праздник объединяет чуваш. Мы всегда с интересом участвуем в обрядовых праздниках, вот и сегодня много интересного узнаем для нашей дальнейшей творческой работы», — рассказала руководитель молодежного вокального ансамбля «Каскад».
В мероприятии приняли участие чувашские фольклорные коллективы района. Коренная жительница села Альшеево, солистка фольклорного коллектива «Альшеевские девчата» Мария Мамакина — хранительница традиций. Она передает их молодым участникам праздничного хоровода.
Мария Мамакина вспомнила, как возрождалась традиция празднования «Микулы уяве».
«Как говорят в народе, от Микулы начинается лето, именно в этот день мы ежегодно собираемся, водим хороводы, отрадно, что сейчас к нам присоединяются учащиеся школы, они надевают аутентичные платья, учат вместе с нами обрядовые песни и водят хоровод», — поделилась Мария Мамакина.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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