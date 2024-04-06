«Хорошо учиться - тоже патриотизм»: школьники в Казани соревновались в военном искусстве

Сегодня в казанской многопрофильной школе №181 прошли четвертые Республиканские соревнования «Пограничный дозор», посвященные памяти пограничников-защитников острова Даманский.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Участие в мероприятии приняли ученики казанских школ и юнармейцы, а в качестве гостей были приглашены бывшие и действующие пограничники, а также кавалеры Орденов мужества «Паша», «Бурнаш» и отец погибшего под Угледаром бойца с позывным «Влад».

«Мы проводим республиканские мероприятия дважды в год. И ежегоно они проходят в этой школе», – рассказал председатель Содружества пограничников Республики Татарстан Альберт Сулейманов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Преподаватель ОБЖ школы №181 – бывший пограничник. Именно он помог школе наладить контакт с Содружеством пограничников, в результате чего соревнования решили проводить именно здесь. В будущем году, когда в школе пройдут юбилейные соревнования, здесь также намереваются открыть контактный музей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Сейчас у нас по республике ездит контактный музей, который позволяет детям дотронуться до истории, буквально подержать ее в руках. Это способствует тому, что они становятся более заинтересованными в подобного рода мероприятиях и в целом в службе», – поделился Альберт.

Мероприятие открылось торжественно: с песнями, танцевальными выступлениями и водружением флага.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Цель такого рода мероприятий – воспитать в молодежи чувство патриотизма и привить им любовь к Родине. Хочется выразить благодарность Содружеству пограничников, ведь после начала нашего сотрудничества, школа взяла новый виток развития и многие из наших учеников всерьез задумались о том, чтобы получить военную специальность», – рассказала директор школы №181 Дина Абдуллина.

После торжественного открытия мальчики отправились проходить полосу препятствий, а девушек пригласили в кабинет на урок мужества.

«Для ребенка быть патриотом – это любить Родину, хорошо учиться и слушать родителей», – рассказала Дина Абдуллина.

Полоса препятствий состояла из нескольких участков. Сперва ребята метали гранаты, которые им заменили бутылки с водой, затем стреляли из пневматических винтовок, а после строили импровизированный канатный мост, собирали и разбирали автомат.

«Я был уже на двух подобных мероприятиях и очень доволен. Полосу препятствий прошел нормально, было немного скользко из-за промозглой погоды, но нам это не помешало», – рассказал ученик лицея и юнармеец Низамутдинов Булат.

Мероприятие пришлось по вкусу всем, каждый из учеников остался доволен.

«Участвую в таких мероприятиях уже раз в десятый, в частности второй раз в "Пограничном дозоре". Участвую из-за чуства долга перед Родиной. Считаю, что нужно быть готовым ее защищать», – рассказал приглашенный ученик школы №48.

Девушки, принявшие участие в соревнованиях, тоже положительно отозвались об уровне организации и подчеркнули, как важно проводить подобные акции.

«Я уже два года как в юнармии, второй раз на этих соревнованиях. В будущем хочу пойти в армию», – рассказала местная ученица 6-ого класса.