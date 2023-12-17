Хорошо ли иметь домик в деревне: плюсы и минусы загородной дачи

Исчезнувшие деревни – это брошенные дома, заросшая бурьяном земля. И местная власть очень заинтересована в том, чтобы она обрела новых хозяев, пусть это будут и горожане

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Получил квартиру – думай о саде-огороде

На 3 процента перекрыли план уходящего 2023 года по строительству жилья в Татарстане. Его введено уже около 3,2 млн квадратных метров. Почти половина – многоквартирное жилье. Это значит, что комфортабельную «крышу над головой» получат десятки тысяч горожан. И решив крайне важную для себя жилищную проблему, многие из них поставят следующую цель – приобрести уже загородное место временного обитания, отдыха, пополнения рациона семьи овощами и фруктами с собственных соток.

В нашей республике сделать это несложно. Тут можно привести такие цифры: в XX – начале XXI века с карты России исчезло свыше 150 тысяч сельских поселений, в том числе более 1500 – в Татарстане. Исчезнувшие деревни – это брошенные дома, заросшая бурьяном земля. И местная власть очень заинтересована в том, чтобы она обрела новых хозяев, пусть это будут и горожане. Ведь каждая вновь возрожденная в сельской местности усадьба означает рост налогооблагаемой базы, увеличение местного бюджета. А это, в свою очередь, ремонт и строительство на селе дорог, объектов здравоохранения, образования, торговли и т.д.

В одном из лесных поселений на границе Татарстана с Республикой Марий Эл наша семья в свое время первой из горожан освоила участок в 25 соток. На центральной улице деревни вместо развалившегося возвели сосновый сруб новой избы. Выкорчевали многолетние клены, которыми зарос участок, разработали землю под сад-огород. И вот уже тридцать с лишним лет считаем это место наравне с квартирой в городе своим вторым жилищем. В последние годы число казанцев, облюбовавших нашу таежную деревню под дачный вариант, намного увеличилось, хотя путь из столицы республики сюда неблизкий – без малого семьдесят километров, из которых пятнадцать – лесная грунтовая дорога.

Плюсы деревенского жития очевидны – отвлечение от городской суеты, общение с природой, чистый воздух, крепкий сон, выращенные своими руками, а значит, экологически безвредные овощи и фрукты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что такое «хорошо»

Плюсы деревенского жития очевидны – отвлечение от городской суеты, общение с природой, чистый воздух, крепкий сон, выращенные своими руками, а значит, экологически безвредные овощи и фрукты. Если рядом лес, значит, есть возможность «тихой охоты» – сбора грибов и ягод. Можно заниматься поделками из дерева. Наличие водоема – озера, реки, пруда – это купание, рыбалка. Разнотравные луга и лесные поляны – сбор лекарственных трав. Соседи, которые держат скот, – парное молоко и свежее мясо. Круто протопленная банька – так это вообще ничем не заменимая релаксация.

Для той же городской ребятни деревня – целый мир новых впечатлений, приключений, открытий. Без излишнего надзора взрослых ребята быстро становятся самостоятельными, учатся принимать решения в сложных житейских ситуациях. К ним приходит понимание, что булки растут не на деревьях, а молочная река берет начало не на полках городских магазинов.

Но на этом, пожалуй, перечисление очевидных плюсов жизни в деревне завершу. Основная цель этого материала – напомнить тем, кто загорелся желанием переехать на выходные дни, в отпуск или даже на постоянное место жительства в сельскую местность, о заботах, которые непременно появятся у свежеиспеченных хозяев деревенского подворья.

Для той же городской ребятни деревня – целый мир новых впечатлений, приключений, открытий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что важно учитывать

Сразу оговорюсь: речь не о тех, кто имеет пухлые кошельки и может позволить себе «нарисовать» любой сюжет сельской пасторали. Таких все-таки немного. Основная масса горожан, которые любят землю, природу и готовы погрузиться хотя бы на время в сельский быт, это сограждане, считающие трудовую копейку. Вы из таких? Тогда учтите, что…

Во-первых, нужно сразу решать вопрос с транспортом. Если до объекта ваших вожделенных желаний плохая дорога, то авто должно быть как минимум полноприводное. Тем более когда за грибами-ягодами, на рыбалку намереваетесь не пешком ходить, а ездить. Застрять в колдобине на лесной дороге, особенно после дождя, очень легко. Сам не раз попадал в такие ситуации. А вокруг на километры – ни души. Приходилось топать в ближайшее поселение за помощью. Надежды на мобильную связь мало – в отдаленных деревнях, в лесу она практически не действует. Уж не говорю о неустранимой поломке авто. Эвакуатор в такую глушь не поедет. Проблема обостряется, если соберетесь посещать свою дачу зимой. Дороги в дальние поселения серьезной техникой, как правило, чистятся редко.

Надежная машина нужна не только для этого. Если в поселении нет больницы, фельдшера, автомобиль «под парами» жизненно необходим. В деревне с вами может случиться всякое, в том числе, не дай бог, обострение серьезного недуга, травма. Счет на спасение пострадавшего идет тогда на минуты. Можно, конечно, вызвать скорую из райцентра. Но ей еще нужно как-то добраться до вас – это не по асфальту до поликлиники на соседней городской улице домчаться. Отсутствие в поселении магазина заставит за каждой нужной мелочью ехать до ближайшей торговой точки, что опять-таки выливается в дополнительный расход горючего, амортизацию машины, потерю времени.

На даче для успешного хозяйствования как самая простая форма трудовой организации оптимален «семейный подряд» – рукастый, работящий муж и любящая землю трудолюбивая жена Фото: «Татар-информ»

В любом случае расходов не избежать

Но главное на даче, конечно, дом. Можно приобрести недорогое старое деревенское строение или собраться с силами и возвести новое. Тут все зависит от ваших финансовых возможностей и фантазии. Но любой из вариантов потребует расходов. С ветхой избой все понятно – надо что-то перестроить, поправить, покрасить, прибить, выровнять… Не забудьте: каждый гвоздик, шуруп, банку краски, кисточку тоже придется покупать, как и все инструменты для ремонта.

Однако и новый дом потребует постоянного внимания. Поэтому если вы не собираетесь быть в деревне «калифом на час», надо иметь хотя бы минимальные навыки электрика, столяра, плотника, сантехника и даже газовщика (когда в дом проведен водопровод и газ), уметь обращаться с садово-огородной техникой – культиватором, бензо- или электропилой, триммером для травы. И не забудем, что двигателям внутреннего сгорания тоже нужны бензин, масло, запчасти.

Так что на даче для успешного хозяйствования как самая простая форма трудовой организации оптимален «семейный подряд» – рукастый, работящий муж и любящая землю, трудолюбивая жена. Одинокой женщине содержать в нормальном состоянии усадьбу практически невозможно. Впрочем, как и наоборот.

Мелочей, требующих приложения хозяйских рук, в деревенском доме, как говорится, вагон и маленькая тележка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дача – это прежде всего труд

Мелочей, требующих приложения хозяйских рук, в деревенском доме, как говорится, вагон и маленькая тележка. Так что загородное «место отдыха» – постоянный и трудозатратный процесс. Это иллюзия, что сюда можно приезжать только за тем, чтобы жарить шашлыки и загорать на травке. Уверяю: сорняки, особенно крапива, осот, борщевик, тут же оккупируют двор, покосится дверь, завалится забор, и желание отдохнуть здесь как-то растворится. Садово-огородные заботы не исчезнут даже тогда, когда снег накроет землю. Зимой их меньше, но уже в январе-феврале у радивых хозяев начинается посевная страда – высадка рассады огородных культур.

Из дачных минусов отметим также комаров и прочий кровососущий гнус, а также ос, пчел, шершней, змей, ужей, ящериц, мышей, крыс, других грызунов, которые тоже отстаивают свое право на общую с дачниками территорию. Борьба с некоторыми из них – особое направление деревенских забот. Даже вроде бы такие безобидные, милые зверушки, как зайцы, способны серьезно осложнить зимой жизнь хозяевам садов-огородов. Для ушастых нет ничего вкуснее коры, тонких веточек плодовых деревьев. Один заяц, дорвавшийся до молодых яблонь, вишен, груш, может свести на нет многолетние усилия садовода.

И раз уж речь зашла о дикой живности, то напомним, что сбор даров леса, да и рыбалка в глухих местах чреваты встречей с медведем, волком, сохатым, что, конечно, романтики в общении с природой не добавляет.

Взаимоотношения в деревне тоже имеют тонкости. Здесь все всё и про всех знают Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы успешно влиться в деревенский социум

Отметим и психологические особенности жизни на селе. Да, тишиной в деревне можно лечиться. Но это если с соседями повезло. А с ними придется жить теснее, чем даже с соседями по площадке в городском доме. И вот представьте, что к ним нагрянули бесцеремонные, шумные гости. Тогда выходные рискуют превратиться для окружающих в настоящее испытание.

Взаимоотношения в деревне тоже имеют тонкости. Здесь все всё и про всех знают. Так что полного уединения не получится. Основное средство информации о местных событиях – сарафанное радио. Слухи распространяются молниеносно, при этом могут обрасти несуществующими подробностями. Чтобы стать успешной частью деревенского социума, надо уважать здешних жителей, помогать им в меру возможностей, не распространять хулу, не игнорировать общественные работы, местные обычаи и традиции.

Что касается других, неочевидных проблем наличия «домика в деревне», то вы будете меньше уделять внимания городской квартире, придется отменить поездку к морю и быть привязанными к одному и тому же «месту на карте», решать вопросы охраны теперь и дачи (домушник – он и в деревне домушник) и т.д.

Может, и не весь комплекс перечисленных выше проблем после перехода в статус дачника ляжет на ваши плечи, но знать о них надо Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если любовь к земле перевесила

Может, и не весь комплекс перечисленных выше проблем после перехода в статус дачника ляжет на ваши плечи, но знать о них надо. Иначе не пришлось бы через какое-то время решать другую задачу – продажи даже на невыгодных условиях ранее желанного для вас деревенского уголка.

Ну а у кого любовь к земле, к природе перевесит все эти трудности, пожелаем удачи. И напомним легенду о римском императоре Диоклетиане, который добровольно отрекся от власти и стал выращивать фрукты и овощи в своем саду. Когда один из его сторонников приехал к нему в поместье, чтобы уговорить вернуться на трон, правитель ответил: если бы его сподвижник видел, какую капусту он вырастил на своем огороде, то не стал бы приставать к нему со всякими глупостями.

Согласитесь, из Диоклетиана получился бы неплохой российский дачник.