Хорошо, если моя кровь спасет чью-то жизнь: глава Пестрецов принял участие в Дне донора

На Дне донора в Пестречинском районе Татарстана местные жители сдали почти 25 литров крови. Передвижная станция переливания крови работала у Пестречинской центральной районной больницы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«Всего пришли 73 жителя района. Из них взята кровь у 53 человек», — отметили в пресс-службе.

Сдал кровь и глава района Ильхам Кашапов, который уже не в первый раз принимает участие в данной акции. Медицинских отводов у него никогда не было.

«Давление и уровень гемоглобина в норме, чувствую себя нормально. Будет хорошо, если моя кровь спасет чью-то жизнь», — отметил глава района, который сразу после донации совершил рабочую поездку по населенным пунктам района, чтобы ознакомиться с ходом реализации программы «Наш двор».

В общей сложности в единой донорской базе учтены около 600 тыс. татарстанцев. Врачи напоминают, что каждая донация помогает спасти жизни людей. Ежегодно 33 тыс. татарстанцев становятся донорами крови, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».