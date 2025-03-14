«Хорошо для всех сторон». Валиуллин об обмене Юдина на Фальковского

Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин подвел итоги обмена Дмитрия Юдина на Степана Фальковского у СКА.

«Стёпой мы довольны, привыкает к новой для себя системе. Дима провёл у нас семь лет, ему нужно было сменить обстановку. Это хороший обмен для всех сторон», – передает слова Валиуллина «Чемпионат».

Напомним, Фальковский отыграл за казанскую команду 26 матчей в текущем сезоне, где забросил две шайбы и отдал пять передач. На счету Юдина в СКА три ассиста за 24 встречи.

«Ак Барс» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. СКА расположился на седьмой строчке «Запада».