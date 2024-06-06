«Хорошо, что есть такие классики»: в Казани почтили память Пушкина

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

У памятника Александру Пушкину, расположенного около здания Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля в Казани, прошел Праздник поэзии, приуроченный ко Дню русского языка и к 225-летию со дня рождения русского поэта. Почему нельзя избежать сравнения Александра Пушкина и Габдуллы Тукая, и что значит русский классик для подрастающего поколения — в репортаже «Татар-информа».

Праздник поэзии прошел у мемориала, который находится вплотную к одноименной улице. Вспоминая день татарского языка, 26 апреля, на соседнем участке дороги, рядом с памятником Габдулле Тукаю, движение ограничили на время проведения мероприятий. Сегодня автомобили и общественный транспорт проезжали вплотную к людям, однако городской шум не помешал им почтить память великого русского поэта.

«Наш город всегда развивается, шумит, в нем всегда интересно, а поэзия всегда сочетается с буднями. На мой взгляд, во всяком случае, всё логично и правильно», — уверена депутат Государственной думы РФ Татьяна Ларионова.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Официальная часть праздника, церемония возложения цветов, началась с приезда Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Его подход к памятнику прервала внезапная автограф-сессия, но после пары росчерков Минтимер Шаймиев, улыбаясь собравшимся, возложил к памятнику букет красных гвоздик.

«Говорить о Пушкине можно много. Хорошо, что есть такие классики. Огромное спасибо всем и вся. Молодцы – детишки, которые пришли с родителями, с цветами. Мы должны делать больше для увековечивания великих созидателей», – сказал Шаймиев.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Важную роль в сохранении памяти и традиций играют учителя. Об этом упомянул Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин в своей речи, а Шаймиев обратил внимание на молодежь, которая пришла почтить память русского поэта.

«Я горжусь учителями нашей республики, которые знакомят детей с произведениями Пушкина», – заявил Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Для преподавателей гимназии №20 «Гармония» Московского района это не пустые слова. В прошлом году заведение вошло в ассоциацию «Содружество образовательных организаций им. А.С. Пушкина».

«Наша образовательная программа строится вокруг этой знаковой фигуры. В этом году мы открыли Пушкинский зал, а наши дети приняли участие в фестивале науки и творчества „От Пушкина до наших дней“», – рассказала заместитель директора гимназии «Гармония» Эльвира Макарова.

В синей рубашке – юный поэт Альберт Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Ученик 6-го «б» класса гимназии Альберт Ихсанов, вдохновляясь творчеством Александра Пушкина, пишет стихи сам. На республиканской конференции «Кирилло-Мефодиевские чтения» со своим стихотворением о русском поэте он занял первое место.

«Я стал писать, когда прочел стихотворение „Пророк“. Словами „глаголом жги сердца людей“ Пушкин зажег во мне этот огонь поэзии», – рассказал Альберт, пришедший сегодня на праздник вместе со своим классом.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Роль Александра Пушкина в контексте татарской литературы можно оценить по влиянию, которое он оказал на поэтическую культуру. Пусть он был русским поэтом и играл прежде всего с русским словом, художественные приемы и образы стали примером для татарского классика Габдуллы Тукая.

«В своих стихах Тукай говорит, что учится у Пушкина, принимает его как великого поэта. Естественно, татарская литература не обходит Пушкина стороной – многие его произведения переведены на татарский язык и переводятся до сих пор», — рассказала заместитель председателя Союза писателей РТ Ильсияр Иксанова.