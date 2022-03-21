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Спорт
21 марта 2022  14:53
Артур Халилуллов

«Хорошим тренерам судьи не мешают»: Деспотович подколол Слуцкого в конфликте с арбитрами

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Бывший форвард «Рубина» Джордже Деспотович отреагировал на свежие конфликты наставника казанского клуба Леонида Слуцкого с футбольными арбитрами, работающими на матчах РПЛ.

Футболист выложил в сториз на своей странице в Instagram совместное фото с футбольным судьей Сергеем Карасевым. «Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают», – подписал изображение Деспот.

 

Фото: скриншот сториз Instagram

Напомним, что Деспотович в зимнее трансферное окно покинул «Рубин» и подписал контракт с тульским «Арсеналом». Известно, что у нападающего был конфликт с Леонидом Слуцким в казанском клубе. В прошлом сезоне Деспотович был лучшим снайпером «Рубина», забив 14 голов.

Ранее футбольный арбитр Михаил Вилков призвал Леонида Слуцкого подать в отставку с поста наставника «Рубина».

#Джордже деспотович #леонид слуцкий #Рубин
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