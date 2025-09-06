news_header_top
«Хороший урок для нас» - защитник «Ак Барса» Миллер о поражении «Металлургу»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер прокомментировал итоги встречи с «Металлургом». Казанцы отыграли матч с уральцами вничью в основное время (3:3), однако уступили в серии буллитов (1:2).

«Первая наша игра, рад оказаться здесь с обновлённой командой. Много как положительных, так и отрицательных моментов, посмотрим, что будет дальше. Очень медленно начали, совсем не так, как хотели. Хороший урок для нас, двигаемся дальше. Нельзя так медленно начинать, нужно поменьше удаляться и быть более ответственными» – цитирует Миллера пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ казанский клуб проведет в Омске против «Авангарда» (8 сентября).

