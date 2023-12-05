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«Хороший солдат, он всегда мечтал стать генералом»: история 20-летнего бойца из зоны СВО
«Кто, если не я?» — с уверенностью сказал Ринат Бекмурзин, отправляясь на военную службу. За доблесть, отвагу и мужество, проявленные в зоне спецоперации, отважный боец награжден орденом Мужества посмертно. Каким был этот 20-летний парнишка, защищавший интересы своего Отечества, рассказали его родные и близкие.
«Кто, если не я?»
Ринат Бекмурзин родился 4 марта 2002 года в Лениногорске. В 2008 году пошел в первый класс школы имени В.П. Чкалова в поселке Шугурово. В 2017 году поступил в юридический колледж Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (БГУ), в 2020-м с красным дипломом окончил учебное заведение.
2 июля 2020 года Ринат был призван на срочную военную службу в воинскую часть 31612 в город Елань Свердловской области в учебный танковый полк.
«„Кто, если не я?“ — сказал тогда Ринат», — вспоминает его мама Наиля Бекмурзина.
Будучи курсантом, парень через 3 месяца перешел на службу по контракту. 29 января 2021 года получил звание ефрейтора и значок отличника танкиста. Также прошел курсы в Москве по программе повышения квалификации «Военные специалисты органов военного управления».
9 мая того же года получил звание младшего сержанта. В июле Ринат приехал в первый свой отпуск домой. В сентябре поступил в Башкирский государственный университет по специальности «судебная и прокурорская деятельность» на заочную форму обучения.
«Он был полон патриотизма, какого-то удивительного куража»
Для прохождения сессии и сдачи экзаменов Ринат специально брал отпуск, все экзамены сдавал на отлично. «В последний раз он приезжал на сессию в декабре 2021-го, перед Новым годом, тогда мы его и видели в последний раз. Приезжал всего на три дня домой», — вспоминает его сестра Гульфия.
В феврале 2022 года Ринат был направлен в командировку в зону СВО. В апреле молодой человек получил звание сержанта.
О судьбе военного парнишка мечтал с детства, он знал, что станет отважным бойцом. По словам родственников, как хороший солдат, он всегда мечтал стать генералом.
«Самое главное качество, которое отличало Рината от остальных ребят, — это честность, прямолинейность. Очень жизнерадостный, улыбчивый мальчик. Он был полон патриотизма, какого-то удивительного куража, когда речь шла о защите Родины и мирных жителей от врагов», — поделился с «Лениногорскими вестями» его родной дядя Азат Давлятшин.
4 марта 2022 года Ринату Бекмурзину исполнилось 20 лет. Свой юбилей Ринат встречал не в кругу большой семьи, родных и друзей. День рождения солдат встретил в зоне спецоперации. «У нас даже не было возможности поздравить братика с юбилеем, так как с ним не было связи», — говорит его сестра Гульфия.
«Гибнут действительно лучшие»
17 июля при выполнении боевого задания разведгруппа, в числе которой был Ринат, отправилась на задание. В тот день разведчики попали под обстрел, жизнь солдата Рината Бекмурзина трагически оборвалась. Он был посмертно представлен к ордену Мужества.
23 июля тело сержанта Рината Бекмурзина доставили в родное село. Провожать в последний путь пришли сотни лениногорцев и жителей поселка Шугурово, где вырос Ринат — всеобщий любимец, первый помощник отца и матери, обожаемый старшими сестрами братишка, верный товарищ.
«Сегодня мы провожаем настоящего солдата Российской армии. К сожалению, гибнут действительно лучшие. Гибнут в первую очередь, потому что никогда не прячутся за спинами своих товарищей», — сказал глава Лениногорского района Рягат Хусаинов.
Обращаясь к родителям военнослужащего — Наиле и Рустаму Бекмурзиным, руководитель муниципального образования отметил, что невозможно подобрать такие слова, которые бы могли облегчить боль и страдания.
«Ринат Рустамович — гордость России и нашего района, вы должны знать, что он — герой и его подвиг навсегда останется в нашей памяти. Ринат Бекмурзин погиб не напрасно: он защищал интересы своего Отечества, он защищал интересы России, он защищал интересы своего народа. Народ не забывает своих героев», — подчеркнул глава муниципального образования.
«Ринат навсегда останется в памяти как человек кристально честный, светлый, умный парень»
«Если бы могли разделить горе, — сказал его родной дядя, подполковник запаса Ринат Гибадуллин, — мы ни на секунду бы не задумались и разделили бы горе на всех. Это был удивительно смелый и отважный мальчик, с детства мечтающий о звании офицера. Правая рука отца, помощник родителей и бабушек, защитник сестер — Ринат навсегда останется в памяти как человек кристально честный, светлый, умный парень».
К родным и близким обратился заместитель министра цифрового развития РТ Рустем Хидиятуллин. «Ринат — гордость Республики Татарстан и Лениногорского района! Никакие самые искренние слова соболезнования не облегчат сейчас ту боль и страдания, которые испытывает его семья. Но все же вы должны знать, что его подвиг останется навсегда в нашей памяти», — произнес он.
Слова соболезнования родным и близким выразили глава Старошугуровского сельского поселения Лилия Шигапова, начальник бронетанковой службы воинской части 31612 Райнур Гилязутдинов, где Ринат проходил срочную службу.
По словам Лилии Шигаповой, память о Ринате Бекмурзине будет увековечена. «Решаем вопрос о переименовании одной из улиц села именем нашего героя-земляка, будет установлен памятник в его честь», — сказала она.
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