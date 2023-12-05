«Хороший солдат, он всегда мечтал стать генералом»: история 20-летнего бойца из зоны СВО

За доблесть, отвагу и мужество, проявленные в зоне спецоперации, Ринат Бекмурзин награжден орденом Мужества посмертно

Фото: leninogorsk-rt.ru

«Кто, если не я?»

Ринат Бекмурзин родился 4 марта 2002 года в Лениногорске. В 2008 году пошел в первый класс школы имени В.П. Чкалова в поселке Шугурово. В 2017 году поступил в юридический колледж Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (БГУ), в 2020-м с красным дипломом окончил учебное заведение.

2 июля 2020 года Ринат был призван на срочную военную службу в воинскую часть 31612 в город Елань Свердловской области в учебный танковый полк.

«„Кто, если не я?“ — сказал тогда Ринат», — вспоминает его мама Наиля Бекмурзина.

Будучи курсантом, парень через 3 месяца перешел на службу по контракту. 29 января 2021 года получил звание ефрейтора и значок отличника танкиста. Также прошел курсы в Москве по программе повышения квалификации «Военные специалисты органов военного управления».

9 мая того же года получил звание младшего сержанта. В июле Ринат приехал в первый свой отпуск домой. В сентябре поступил в Башкирский государственный университет по специальности «судебная и прокурорская деятельность» на заочную форму обучения.

В феврале 2022 года Ринат был направлен в командировку в зону СВО. В апреле молодой человек получил звание сержанта Фото: leninogorsk-rt.ru

«Он был полон патриотизма, какого-то удивительного куража»

Для прохождения сессии и сдачи экзаменов Ринат специально брал отпуск, все экзамены сдавал на отлично. «В последний раз он приезжал на сессию в декабре 2021-го, перед Новым годом, тогда мы его и видели в последний раз. Приезжал всего на три дня домой», — вспоминает его сестра Гульфия.

В феврале 2022 года Ринат был направлен в командировку в зону СВО. В апреле молодой человек получил звание сержанта.

О судьбе военного парнишка мечтал с детства, он знал, что станет отважным бойцом. По словам родственников, как хороший солдат, он всегда мечтал стать генералом.

«Самое главное качество, которое отличало Рината от остальных ребят, — это честность, прямолинейность. Очень жизнерадостный, улыбчивый мальчик. Он был полон патриотизма, какого-то удивительного куража, когда речь шла о защите Родины и мирных жителей от врагов», — поделился с «Лениногорскими вестями» его родной дядя Азат Давлятшин.

4 марта 2022 года Ринату Бекмурзину исполнилось 20 лет. Свой юбилей Ринат встречал не в кругу большой семьи, родных и друзей. День рождения солдат встретил в зоне спецоперации. «У нас даже не было возможности поздравить братика с юбилеем, так как с ним не было связи», — говорит его сестра Гульфия.

Провожать в последний путь Рината пришли сотни лениногорцев и жителей поселка Шугурово Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

«Гибнут действительно лучшие»

17 июля при выполнении боевого задания разведгруппа, в числе которой был Ринат, отправилась на задание. В тот день разведчики попали под обстрел, жизнь солдата Рината Бекмурзина трагически оборвалась. Он был посмертно представлен к ордену Мужества.

23 июля тело сержанта Рината Бекмурзина доставили в родное село. Провожать в последний путь пришли сотни лениногорцев и жителей поселка Шугурово, где вырос Ринат — всеобщий любимец, первый помощник отца и матери, обожаемый старшими сестрами братишка, верный товарищ.

«Сегодня мы провожаем настоящего солдата Российской армии. К сожалению, гибнут действительно лучшие. Гибнут в первую очередь, потому что никогда не прячутся за спинами своих товарищей», — сказал глава Лениногорского района Рягат Хусаинов.

Обращаясь к родителям военнослужащего — Наиле и Рустаму Бекмурзиным, руководитель муниципального образования отметил, что невозможно подобрать такие слова, которые бы могли облегчить боль и страдания.

«Ринат Рустамович — гордость России и нашего района, вы должны знать, что он — герой и его подвиг навсегда останется в нашей памяти. Ринат Бекмурзин погиб не напрасно: он защищал интересы своего Отечества, он защищал интересы России, он защищал интересы своего народа. Народ не забывает своих героев», — подчеркнул глава муниципального образования.

Рягат Хусаинов отметил, что невозможно подобрать такие слова, которые бы могли облегчить боль и страдания Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

«Ринат навсегда останется в памяти как человек кристально честный, светлый, умный парень»

«Если бы могли разделить горе, — сказал его родной дядя, подполковник запаса Ринат Гибадуллин, — мы ни на секунду бы не задумались и разделили бы горе на всех. Это был удивительно смелый и отважный мальчик, с детства мечтающий о звании офицера. Правая рука отца, помощник родителей и бабушек, защитник сестер — Ринат навсегда останется в памяти как человек кристально честный, светлый, умный парень».

К родным и близким обратился заместитель министра цифрового развития РТ Рустем Хидиятуллин. «Ринат — гордость Республики Татарстан и Лениногорского района! Никакие самые искренние слова соболезнования не облегчат сейчас ту боль и страдания, которые испытывает его семья. Но все же вы должны знать, что его подвиг останется навсегда в нашей памяти», — произнес он.

Слова соболезнования родным и близким выразили глава Старошугуровского сельского поселения Лилия Шигапова, начальник бронетанковой службы воинской части 31612 Райнур Гилязутдинов, где Ринат проходил срочную службу.

«Он защищал интересы своего Отечества, он защищал интересы России, он защищал интересы своего народа. Народ не забывает своих героев» Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

По словам Лилии Шигаповой, память о Ринате Бекмурзине будет увековечена. «Решаем вопрос о переименовании одной из улиц села именем нашего героя-земляка, будет установлен памятник в его честь», — сказала она.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.