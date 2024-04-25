«Хорошая возможность привлечь туристов»: зачем музейщики со всей страны приехали в Казань

Первая в этом году проектно-аналитическая сессия «Новая жизнь мемориальных музеев» проходит в Казани с 24 по 27 апреля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Последние два года проект выглядит, как чемпионат мира по футболу»

Первая в этом году проектно-аналитическая сессия «Новая жизнь мемориальных музеев» проходит в Казани с 24 по 27 апреля. Ее куратором выступает директор Музея Москвы Анна Трапкова. Ожидается, что в сессии примут участие около 300 гостей со всей России.

Ее куратором выступает директор Музея Москвы Анна Трапкова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстану достается пилотный формат проекта. Мы его изменили в этом году. Решили, что “Музейные маршруты России” должны быть кураторские. То есть у каждого региона есть куратор-музей, с которым мы обсуждаем темы, волнующие большинство музеев страны. Все это происходит с привязкой к региону, чтобы для них это было действенно», – рассказала директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Елена Харламова.

По ее словам, четыре встречи пройдут в Татарстане, Дагестане, Бурятии и Чечне. «В этом году “Музейные маршруты” – республиканские. Нам это важно и интересно. Также это интересно регионам. Наверное, последние два года проект выглядит, как чемпионат мира по футболу, когда страны подают заявки о том, что хотели бы провести матчи. И мы выбираем, куда нам поехать, потому что видим запрос и значимость для региона», – отметила спикер.

Еще одно новшество этого года – к проекту присоединились пресс-службы музеев. Специальная сессия для них состоится в Нижнем Новгороде.

Елена Харламова: «В этом году «Музейные маршруты» – республиканские. Нам это важно и интересно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В “Музейных маршрутах” есть такой формат, как юбилейные даты. У нас много героев и городов, у которых в этом году юбилеи. Например, в этом году отмечается 1000-летие Суздаля, 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. Мы это тоже будем обсуждать», – поделилась планами Харламова.

В рамках проекта в каждом городе проходят открытые лекции для всех желающих. Вход на них свободный по регистрации. Так, 26 апреля в Присутственных местах Казанского Кремля состоится лекция «Фотография в нашей жизни» от Захара Коловского – художника, гендиректора Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

«Важен трек объединения экспертного сообщества»

Для Татарстана эта сессия прежде всего – возможность поучиться, позаимствовать лучший опыт других регионов, заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Тема заимствования лучшего опыта федеральных музеев очень перспективная. Только в таком сотрудничестве мы можем добиться больших результатов», – сказала она на пленарном заседании.

По словам главы Минкультуры, на мероприятиях проекта планируется обсудить «тему памяти». «Это мемориальные музеи, памятные места, институты достоверности памяти», – уточнила спикер.

Ирада Аюпова: «Сегодня на площадках крупных музеев страны работают лучшие профессиональные кадры. Для нас важно учиться у лучших» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Аюпова напомнила, что Татарстан не первый год участвует в сессиях проекта. Но раньше ставился вопрос о том, как сформировать музейные маршруты, совместить их с туризмом, чтобы «музеи были интересны как можно большему числу жителей и гостей», пояснила она.

«Сейчас стоит задача другого порядка. Сегодня на площадках крупных музеев страны работают лучшие профессиональные кадры. Для нас важно учиться у лучших. Сегодня мы пришли к теме глубинных компетенций: как правильно организовать выставку, деятельность мемориального музея, привлечь общество в музеи. На встрече присутствует практически все музейное сообщество республики, потому что для нас это школа. Важен трек объединения экспертного сообщества», – подчеркнула министр.

«Хорошая возможность привлечь туристов, показать уникальные места»

Приветствие участникам сессии направил руководитель республики Рустам Минниханов. На пленарном заседании его зачитала помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова.

В приветствии Минниханов отметил, что участие Татарстана в проекте «Музейные маршруты России» – это «хорошая возможность привлечь туристов, показать уникальные места, рассказать о многовековых традициях».

«Давайте вместе изучать наше прошлое, вместе с музейным сообществом создавать новые проекты, чтобы музеи становились частью современной жизни», – подчеркнул он.

Анна Громова: «Мы стали инициатором историко-просветительского проекта «Императорский маршрут», который реализуется в 29 регионах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Музейное дело в Татарстане на высочайшем уровне

Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова рассказала о всероссийском проекте «Императорский маршрут».

«Задача по сохранению исторической памяти и борьба с фальсификацией истории подвигла наш фонд к трудам по созданию мемориальных музеев. Мы стали инициатором историко-просветительского проекта “Императорский маршрут”, который реализуется в 29 регионах. Нам удалось создать 10 мемориальных музеев – филиальных и ведомственных. Эти музеи, посвященные личностям, находятся в мемориальных зданиях. Задача – реставрировать здания и создать музей личности», – сообщила она.

Громова также назвала высочайшим уровень музейного дела в Татарстане. «Это заслуга всего музейного сообщества республики», – убеждена она.

До начала сессии состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между музеями России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До начала сессии состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между музеями России. Так, Национальный музей РТ заключил соглашения с Луганским краеведческим музеем, Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова, Музейным объединением «Музей Москвы», Государственным центральным музеем кино, Азовским историко-археологическим и палеонтологическим музеем-заповедником имени А. А. Горбенко Ростовской области.