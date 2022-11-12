«Хорошая маскировка уменьшает потери на передовой»: в Заинске плетут сети для бойцов СВО

Заинск присоединился к плетению маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Жительница города Елена Хисамутдинова в своей квартире плетет сети, сообщает «Заинск-информ».

Елена начала их шить совсем недавно, присоединившись к активистам челнинской группы. По ее словам, группа по плетению масксетей в Набережных Челнах группа быстро разрослась. Ей захотелось, чтобы и заинцы поддержали благую инициативу, ведь каждый делает то, что может, говорит она.

«Я очень хочу помочь нашим парням. Решила, что буду делать маскировочные сети. Хорошая маскировка уменьшает потери на передовой. У меня есть умелые руки, есть свободное время. Удобно то, что плести сети можно дома», — рассказала Елена.

Женщина говорит, что на сегодняшний день очень нужна ветошь, из которой нарезаются заготовки для плетения. Сети в наличии имеются, но, к сожалению, не хватает ветоши нужных цветов. А нужны все природные цвета — коричневый, черный, серый, песочный, белый, бежевый.

«Любая не нужная вам рубашка, юбка, брюки, шторы, колготки может принести пользу», — говорит она.

По словам Хисамутдиновой, не хватает и рабочих рук. После выкладки объявления в соцсети города откликнулись желающие помощь материалом, старыми вещами. Кто хочет помочь, могут обратиться в заинскую группу «Масксети» в телеграм-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лаишевском районе организовали второй цех по плетению маскировочных сетей.