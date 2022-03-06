Хореография, скейтбординг и диджеинг: в парке «Урам» проведут мастер-классы для женщин

В крытой части казанского экстрим-парка «Урам» в честь Международного женского дня состоятся мастер-классы для женщин. Об этом «Татар-информу» рассказали организаторы события.

Празднование начнется в 14.30 с занятия по танцам Contemporary Dance Class, которое проведет преподаватель Аня Черняга. Мастер-класс будет включать разминку с элементами стретчинга, а также разучивание хореографии в стиле Contemporary. Продолжительность урока составит полтора часа.

Продолжит праздник в 16.00 мастер-класс по скейтбордингу. В роли преподавателя выступит многократный победитель республиканских и всероссийских соревнований, тренер сборной РТ по скейтбордингу Артем Кузнецов. По его словам, с собой обязательно нужно принести скейтборд (лонгборд, серфборд, круизер), сменную обувь на плоской подошве и особенно шлем. Продолжительность урока — два часа.

В 18.00 состоится мастер-класс по диджеингу. Преподаватель Данил Исламов (drugolega) проведет урок для всех желающих попробовать себя в роли диджея и узнать основные виды сведения от комьюнити-менеджера и резидента @тукай. Мероприятие пройдет в центральном коридоре крытого парка, занятие можно будет найти по звуку. Продолжительность урока составит один час.