Хореограф Ришо: «Мы не обсуждали финансы по Елене Костылевой»

Уже несколько дней обсуждается тема, что знаменитый хореограф Бенуа Ришо попросил 15 тысяч евро за постановку пронраммы Елене Костылевой.

Эту инфрмацию сам Ришо опроверг в одном из подкастов:

«Это неправда. Мы ни разу не обсуждали с ними финансы. Еще до приезда в Москву ко мне обратился Ари Закарян с вопросом, могу ли я поставить программу Лене. Ни с тренерами, ни с ее семьей я не общался. Я ответил, что был бы очень рад поработать с ней, но вопрос во времени – я понимал, что будет проблематично найти достаточно времени для совместной работы.

У нас даже не дошло дело до обсуждения деталей – я сразу сказал, что у меня уже есть договоренности с другими фигуристами, и график в Новогорске очень плотный. Мы договорились, что если я увижу, что расписание позволяет, я свяжусь с ними. Но в итоге работы было столько, что это было невозможно», – сказал Ришо.

Добавим, что несколько месяцев назад был конфликт мамы спортсменки с тренерами из академии Евгения Плющенко.