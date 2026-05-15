Хореограф Бенуа Ришо поставит программу Камиле Валиевой
Французский постановщик Бенуа Ришо согласился поставить программу уроженке Казани Камиле Валиевой – сообщает РИА Новости.
Стороны договорились в последний момент, поэтому постановочный процесс начнется в четверг. На данный момент идет обсуждение – ставить произвольную или короткую программу.
Бенуа Ришо дважды становился лучшим хореографом мира по версии ISU.
А также он работает с российскими фигуристами Василисой Кагановской/Максимом Некрасовым, Марией Фефеловой/Артемом Валовым, Александрой Трусовой и Евгением Семененко.