На главную ТИ-Спорт 15 мая 2026 18:02

Хореограф Бенуа Ришо поставит программу Камиле Валиевой

Фото: fsrussia.ru

Французский постановщик Бенуа Ришо согласился поставить программу уроженке Казани Камиле Валиевой – сообщает РИА Новости.

Стороны договорились в последний момент, поэтому постановочный процесс начнется в четверг. На данный момент идет обсуждение – ставить произвольную или короткую программу.

Бенуа Ришо дважды становился лучшим хореографом мира по версии ISU.

А также он работает с российскими фигуристами Василисой Кагановской/Максимом Некрасовым, Марией Фефеловой/Артемом Валовым, Александрой Трусовой и Евгением Семененко.

