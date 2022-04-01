Хор Татарского театра оперы и балета даст сольный концерт

В Казани проходят мероприятия XXVI Казанской хоровой ассамблеи имени Казачкова. 12 апреля ее частью впервые за много лет станет хор Татарского театра оперы и балета.

«Ранее хор театра фрагментарно принимал участие в Казанской хоровой ассамблее, однако последние годы проект совпадал с гастрольной деятельностью театра. В этом году у нас появилась возможность стать частью фестивального движения, которой мы с удовольствием воспользуемся», — рассказала главный хормейстер театра Любовь Дразнина.

Сольную программу коллектива составят хоровые сочинения, а также сцены из опер европейских, русских и национальных композиторов разных эпох. Среди них — Zadok the Priest Георга Генделя, части из Requiem Вольфганга Амадея Моцарта, хор и пляска крестьян из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского, хор из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, сцена из оперы «Сююмбике» Резеды Ахияровой, хоровые номера из опер «Набукко», «Отелло», «Макбет» Джузеппе Верди и ряд других моментов.

«Ко мне в театре во время антрактов часто подходят совершенно незнакомые люди, которые интересуются — а будут ли отдельные концерты хора? До сих пор у нас не было такой возможности. С этого концерта мы начинаем свою отдельную концертную деятельность», — поделилась Дразнина.

По ее словам, коллектив не только сильно развился в профессиональном плане за годы своей деятельности, но и собрал огромный репертуар, который хочется представить широкой публике.

«В театре мы давали концерты, где целиком исполняли фундаментальные хоры, такие как Requiem Моцарта или Мессу си минор Баха, но с программой из разных сочинений мы еще не выступали», — пояснила Любовь Дразнина.

Концерт состоится в стенах Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева.