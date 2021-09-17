Хор Сретенского выступил в древнем храме Ливана

В древнем храме Бахоса в сердце исторического комплекса Баальбек в Ливане состоялся концерт российского хора Сретенского, рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Храм Бахоса в Баальбеке является центральной культурной площадкой для всего Ближнего Востока и имеет большое всемирное культурное значение. Мероприятия в нем запрещены за исключением ежегодного фестиваля Баальбека», – сказал Зайчиков.

Он поблагодарил власти Ливана за то, что они согласились провести мероприятие на такой площадке, и отметил, что это первый концерт со зрителями, который проводится здесь с момента начала эпидемии коронавируса.

Министерство культуры Ливана и муниципалитет Баальбека поддержали идею о проведении концерта и создали все необходимые условия для реализации проекта.

Хор исполнил популярные русские песни «Полюшко поле», «Когда мы были на войне», «Катюша» и другие.

Руководитель представительства Россотрудничества в Ливане подчеркнул, что концерт был организован совместными усилиями Министерства культуры России, Русским домом в Бейруте, Ливанско-российским культурным центром и муниципалитетом Баальбека.