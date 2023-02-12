Хомлины, музей кошек и Янтарная пирамида: что посмотреть в Калининградской области

Идея посетить Калининградскую область родилась у корреспондента «Татар-информа» во многом благодаря закрытой Европе. Хотелось увидеть уютные городки, прогуляться по нетронутым асфальтом мостовым, увидеть старинные замки. Это все можно найти в Калининграде или, как он назывался до 1946 года, Кенигсберге.

Остров Канта – главный туристический магнит

Калининград встретил нас мягкой европейской зимой, что позволило сходить на все запланированные экскурсии. Знакомство с городом мы начали с его визитной карточки – Кафедрального собора на острове Канта. Во времена, когда Кенигсберг был центром германской провинции Восточная Пруссия, здесь был густонаселенный район – Кнайпхоф. Собор окружен тихим парком, в котором устраивают городские мероприятия и ярмарки. Обойти храм стоит, чтобы осмотреть старинные надгробия и прочесть истории людей, живших здесь более 500 лет назад. Здесь же вы найдете и склеп, в котором похоронен Иммануил Кант – знаменитый философ и метафизик. Возле его могилы всегда лежат цветы. В Кафедральном соборе расположился музей Канта, где кроме биографии, рукописи и посмертной маски философа расположились залы с библиотекой, фигуры тевтонских рыцарей, коллекция монет и купюр разных времен и народов, старинные вещицы, связанные с историей города и его жителями.

Кафедральный собор восстановили в 1992 году, полностью повторив архитектуру суровой северной готики «бакштайн». И даже часы с полумесяцами на башне воссоздали точь-в-точь как при правлении последнего магистра Тевтонского ордена и первого герцога Пруссии Альбрехта. Сегодня собор используют и как концертную площадку для органных концертов. Кстати, с устройством музыкального инструмента можно познакомиться на экскурсии.

Выходим с острова Канта по Медовому мосту, и мы на берегу реки Преголя в «Рыбной деревне». В Кенигсберге было семь мостов, из-за этого возникла популярная городская загадка: как пройти по всем мостам, не проходя ни по одному из них дважды? Великий российский ученый-математик немецкого происхождения Леонард Эйлер доказал, что это невозможно, и так сформулировал свою знаменитую теорию графов. По легенде, король Пруссии Вильгельм Второй все-таки придумал способ решить эту задачу — он просто приказал построить восьмой мост. В наше время решить эту задачу стало гораздо проще — от семи мостов осталось только два.

Комплекс «Рыбная деревня» в немецком стиле фахверк построен совсем недавно — в 2006-2010 годах. Раньше весь Кенигсберг состоял из таких домов, но в современном Калининграде их осталось совсем немного. Отличительная черта такого стиля в том, что опорные и несущие конструкции здания выведены на фасад. Еще в «Рыбной деревне» есть смотровая башня в виде маяка. На первом этаже расположена сувенирная лавка, на втором — ресторан, на третьем — маленький музей стекла, а на четвертом и пятом — собственно сама смотровая площадка.

Скелет кашалота и подводная лодка

Рядом с островом Канта расположен Музей Мирового океана. Здесь экспозиция, рассказывающая о самом океане, с коллекциями морских обитателей и настоящим скелетом кашалота. У музея есть корпус, посвященный морской истории Калининграда. Там размещены образцы морской военной техники: мины, торпеды, артиллерийские установки. Центральная часть экспозиции — корабль «Витязь» — русский «Титаник», который некогда специализировался на глубоководных исследованиях. Именно на этом корабле с помощью эхолота смогли измерить глубину Марианской впадины.

Рядом с Музеем океана пришвартованы два судна: научно-исследовательский корабль «Космонавт Виктор Пацаев», который обеспечивал радиосвязь между космическими аппаратами и Центром управления полетами, и подводная лодка «Б-413». На подлодке гидами выступают моряки-подводники, вышедшие в запас. Оказавшись внутри, ужасаешься от того, как в таком стесненном и замкнутом пространстве вообще можно жить, не говоря о том, чтобы воевать.

Мюнхгаузен и «Семейка хомлинов»

В Калининграде еще сохранились улочки с каменной брусчаткой и старинными домиками. Гуляя по ним, будто попадаешь на 100 лет назад — в атмосферу немецкого города начала XX века. Большинство сохранившихся немецких домов построены в югендстиле. Он характерен отсутствием прямых углов и линий, вместо них применялись более естественные формы. Для того чтобы ощутить колорит Пруссии, мы отправились в район Амалиенау. Здесь остались старые немецкие дома, которые принадлежали зажиточным бюргерам. В Амалиенау можно погулять по старой брусчатке, посмотреть на памятник барону Мюнхгаузену и насладиться архитектурой старых вилл. Одна из достопримечательностей района — кирха королевы Луизы. Здание чудом сохранилось и стало театром кукол. Кирха органично вписывается в общий вид парка. Ощутить, каким мог бы быть Калининград, если бы не война, можно именно здесь.

Есть в Янтарной столице и арт-объект, который с первых же дней создания завоевал сердца местных жителей и гостей города – симпатичные и очень милые хомлины. Это мифологические существа наподобие домовых, которые по легенде живут рядом с людьми, а по ночам мастерят изделия из янтаря. По поверью они приносят счастье и добро. Калининградские скульптурки хомлинов представляют членов одной большой семьи – от старшего поколения (бабушки и дедушки) и до самых маленьких. Бронзовые фигурки семьи хомлинов с добродушной наружностью и «мышиными ушками» имеют миниатюрные размеры – чуть меньше ладони взрослого человека. «Семейка хомлинов» уже стала новым символом Калининграда, как гномы во Вроцлаве.

Город котов и дюны

На следующий день отправляемся в курортный город Зеленоградск, старое немецкое название которого Кранц. Неофициальным символом города считаются коты. Дома Зеленоградска расписаны граффити с изображениями кошек, а на улицах можно встретить множество скульптур этих животных. На главной пешеходной улице города есть автомат с кормом и водой для пушистиков. Более того, в городе существует должность котошефа. Его обязанность — кормить уличных кошек, которых тут не меньше полусотни. Котам посвящен и небольшой частный музей «Мурариум» в старинной водонапорной башне.

В Зеленоградском краеведческом музее можно узнать историю заселения этих мест, которая началась в каменном веке. Здесь обнаружены археологические находки римского времени, следы поселений викингов и руины замков тевтонского ордена. Зеленоградский морской променад – один из самых больших и широких на территории Балтики. Его протяженность составляет почти 2 километра.

От Зеленоградска начинается Национальный парк «Куршская коса», включенный в список памятников природы ЮНЕСКО, – творение ветра и волн Балтийского моря, образовавшееся примерно пять тысяч лет назад. Этот песчаный полуостров имеет вытянутую форму в виде сабли и простирается от российского Зеленоградска к литовской Клайпеде. Задолго до прихода немцев на земли Пруссии, здесь проживало древнее племя куршей, благодаря которым коса и получила свое название. Национальным блюдом куршей был копченый ворон. Существовали профессиональные ловцы воронов, обязанностью которых было перегрызать горло птицам. Ехать по косе одно удовольствие – дорога невероятно живописная, с обеих сторон окружена деревьями. Уникальные морские пейзажи с песчаными дюнами и лесом бережно охраняются на российской и литовской половинах косы. Здесь разрешено передвигаться только по специальным деревянным настилам, чтобы не вредить лесным и дюнным почвам.

Проехав Королевский бор и орнитологическую станцию «Фрингилла», мы десантировались у высоты Мюллера. Со смотровой площадки мы увидели завораживающую панораму побережья Куршского залива.

Почему же лес танцует?

Следующая остановка – Танцующий лес. В 1961 году там высадили молодые сосенки, но из-за смещения песчаной почвы деревья выросли с причудливо искривленными стволами. На данный момент существует несколько основных версий искривления деревьев, однако ни одна из них до сих пор не была официально подтверждена. Некоторые специалисты склоняются к природным факторам как к причине искривления деревьев. То есть это какие-то уникальные сочетания ветров, перепадов температур и особенностей почвы именно на данном участке Куршской косы. Другие склонны винить во всем неведомых насекомых-вредителей или даже до сих пор не обнаруженные вирусы.

Есть еще «геологическая» версия: согласно ей, причины искривления стволов деревьев нужно искать в подвижности песков. В отличие от остальных дюн Куршской косы дюна Круглая расположена на своеобразной подушке из глины. Этим, возможно, объясняется ее большая по сравнению с другими дюнами подвижность. Изменяющийся угол наклона дюны в сочетании с постоянно дующими с моря ветрами мог повлиять на рост молодых сосен.

Существует и «химическая» версия, она связана с наличием на данной местности знаменитой немецкой планерной школы – дескать, немцы вечно что-то химичат и все вокруг потравили. Кстати, местные грибники предпочитают держаться от Танцующего леса подальше. Так же существует миф, что если пролезть через кольцо, образованное деревом, то можно добавить себе еще год жизни. Неудивительно, что в итоге деревья пришлось огородить специальным забором, потому что от толп туристов они начали медленно погибать.

Из леса мы направились на высоту Эфа. Со смотровой площадки открывается шикарнейший вид на дюны и залив. Глаз оторвать невозможно... Этот белый, мягчайший песок, его настолько много, он так удивительно лежит, что просто не верится, будто все это сотворила матушка-природа. Кажется, дюны – это то, на что можно смотреть вечно. Меня восхитили их величие, красота, сила…

Привидения и Средневековье

Насладившись пейзажными видами высоты Эфа и полюбовавшись Балтийским морем, возвращаемся в Калининград. Но по пути еще посещаем замок Шаакен. Замка как такового уже нет, остались лишь руины. Кажется, что в таком состоянии Шаакен пребывает уже пару столетий. Ан нет! Оказалось, что лет 30-40 назад здесь еще жили люди. И это при том, что основан он был около 750-800 лет назад. Кстати, здесь останавливался Петр I, когда держал путь в Западную Европу. Относительно недавно замок пострадал от большого пожара, только после этого его передали в частные руки для восстановления и реставрации.

В замке мы первым делом спустились в подвал, чтобы посмотреть на орудия средневековых пыток. Подобные инсталляции здесь неспроста. Постройка замка датируется приблизительно XII-XIII веками, потому эпоха Средневековья охвачена им в полной мере. Экспонаты выглядят довольно реалистично, а место максимально располагает к тому, чтобы по спине пробежал холодок. Длинная лестница в подвал, стены из толстого кирпича, приглушенный свет и звенящая тишина…

Поднявшись наружу, отправились к следующей экспозиции, расположенной непосредственно в центральном входе в замок. Здесь можно осмотреть экспонаты времен Тевтонского ордена, есть здесь и костюм чумного доктора. Заглядываем в бывшую конюшню замка Шаакен. Она максимально отреставрирована, и внутри кипит жизнь: там расположился небольшой, но вместительный цех по производству сыра, а также шоколадная фабрика.

Ну и какой же замок без приведений? Наш экскурсовод очень гордился тем, что здесь ТНТ снимало «Битву экстрасенсов». Якобы кто-то из ясновидцев обнаружил призрак мальчика, каким-то образом связанный с колодцем в одной их хозяйственных построек.

Основанный рыцарями Тевтонского ордена, замок Шаакен выдержал всё: набеги, битвы, пожар и тотальную перестройку, затем забвение, войну. Но все же сохранил свое очарование, память о былой силе и дух Средневековья, несмотря ни на что.

Солнечные часы и «солнечный камень»

На следующий день нас ждал Светлогорск. В немецкий период он был известен как курорт Раушен, куда приезжали состоятельные люди из разных стран и члены монархических фамилий. В Раушене строили дачи, пансионаты и отели. К началу ХХ века сюда проложили железную дорогу и построили водолечебницу, в память о которой сохранилась водонапорная башня — символ Светлогорска. Башня служила для обеспечения жителей водой, которую брали из источников у Мельничного пруда.

В 1978 году на водонапорной башне появились солнечные часы работы светлогорского художника и скульптора Николая Фролова. В настоящее время башня и здание лечебницы относятся к Светлогорскому центральному военному санаторию.

Главной достопримечательностью набережной Светлогорска являются знаменитые солнечные часы «Зодиак», выполненные под руководством того же Николая Фролова. Они были установлены в Светлогорске на Променаде в сентябре 1974 года. Часы, изображающие времена года, покрыты мозаикой из смальты. На циферблате диаметром 10 метров расположены символические изображения двенадцати созвездий. Угол наклона металлического стержня равен географической широте Светлогорска, тень от него показывает московское время. За оригинальность композиции и точность отображения времени солнечные часы «Зодиак» занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Ну и, конечно, как в Калининградской области не уделить внимания янтарю! Небольшое поселение Пальмникен (Palmnicken) возникло в середине XVII века на территории Восточной Пруссии как место добычи янтаря. А сейчас это поселок с солнечным и теплым названием Янтарный. Промысел и традиции обработки янтаря сохранились в этих краях до сегодняшнего дня, ведь здесь сосредоточено около 90 процентов мирового запаса «солнечного камня» и находится знаменитый Калининградский янтарный комбинат, образованный в 1947 году.

Фото: ©

Балтийский янтарь – сукцинит – застывшая смола деревьев, преимущественно хвойных, которые росли на обширной территории южной части Скандинавского полуострова и прилегающих к нему землях. На протяжении многих веков янтарь собирали вручную или с помощью сачков со дна моря. И только в XIX веке добыча начала вестись с помощью промышленного оборудования.

Мы посетили музей при комбинате, где познакомились с историей янтаря и увидели лучшие работы мастеров комбината разных лет. Узнали интересный факт, что если в камне находят какое-то насекомое, то его называют «инклюзив» и отдают на исследования.

На комбинате можно увидеть Янтарную пирамиду, крупнейшую в России. Она построена по принципу золотого сечения, имеет высоту 3,3 метра и площадь поверхности 25 кв. метров. Внутренний каркас пирамиды деревянный, а сверху и снизу она покрыта толстым слоем натурального янтаря – около 700 кг! Причем это не дешевая янтарная крошка, а сортовой камень, годный для ювелирных изделий. В Янтарную пирамиду можно зайти, погладить золотистые стены и посидеть на скамеечке. Говорят, янтарь «вытягивает» из человека все неприятности и болезни.

Рядом с пирамидой есть небольшой мини-карьер (песочница), в котором можно с помощью специальных лопаточек поискать маленькие кусочки янтаря. Нам удалось найти несколько совсем маленьких кусочков. На площадке и рядом можно увидеть оборудование, которое использовалась для добычи янтаря в XIX-XX веках.

Там же макет входа в шахту «Анна». И огромный современный экскаватор. Но главной достопримечательностью считается смотровая площадка, с которой можно увидеть карьер, в котором добывают янтарь. По масштабам – зрелище грандиозное.

На обратной дороге в Калининград мы заехали в Музей марципана, это еще одна визитная карточка города. В музее мы познакомились поближе с историей этого королевского лакомства. Его очень любила прусская принцесса Луиза-Шарлотта, ставшая императрицей Александрой Федоровной и супругой Николая I. Она-то и привезла моду на марципан в Россию. До поездки в Калининград я слабо представляла себе эту сладость и ее вкус. Марципан делают из миндаля и сахарного сиропа. В миндале много природных антиоксидантов и витамина Е, поэтому марципан очень полезен. Раньше его продавали в аптеках как лекарство от нервных расстройств.

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Когда наша поездка в Калининград подходила к концу, мы поняли, что уезжать отсюда совсем не хочется. Уже привыкли к крикам чаек по утрам, к внезапным переменам погоды, от которых еще больше ценишь солнечные пятиминутки, к привкусу морской воды в чае и красивым уютным домикам, застенчиво выглядывающим из позапрошлого столетия…

Фотографии автора

Кёнигсберг был основан в 1255 году — рыцари Тевтонского ордена построили здесь свой замок. В конце XIII века сюда стали активно прибывать немецкие колонисты, германизируя коренной народ – пруссов. У стен замка возникли несколько поселений (Лёбенихт, Альтштадт, Кнайпхоф), позднее их общим именем стало название замка – «Королевская гора». Официально три городка и более мелкие населенные пункты стали единым Кёнигсбергом в 1724 году. Город был более чем наполовину разрушен во время Второй мировой войны, после которой отошел Советскому Союзу и в 1946 году получил имя Калининград.



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